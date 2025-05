SK8 navrhne, aby vláda kompenzovala schválené 800-eurové odmeny

Trnava 22. mája (TASR) - Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) povedie aj počas ďalšieho obdobia predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič. Zmena nenastala ani v pozícii podpredsedov združenia, ktorými zostávajú predsedovia Trenčianskeho, Banskobystrického a Prešovského samosprávneho kraja Jaroslav Baška, Ondrej Lunter a Milan Majerský. Zvolili ich na štvrtkovom zasadnutí SK8 v Trnave.



„Verím tomu, že spoločne, tak ako sme doteraz boli zvyknutí, dokážeme v témach, kde samosprávne kraje nachádzajú zhodu, byť dobrým partnerom vlády SR, Európskej komisie aj všetkým starostom a primátorom v krajine,“ podotkol Viskupič. Za hlavnú kontrolórku združenia bola zvolená predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.



Predseda SK8 ďalej informoval, že združenie navrhne ministerstvu financií, aby vláda krajom kompenzovala schválené 800-eurové odmeny pre zamestnancov verejnej správy. Kompenzácie by mohli byť v podobe odpustenia časti tzv. cestných pôžičiek alebo vo forme priamej finančnej kompenzácie. Až vtedy budú kraje ochotné podpísať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.



Krajské samosprávy podľa Viskupiča majú záväzky vyplývajúce nielen zo zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ale aj zo Zákonníka práce. „Hovoríme o 1,5 milióna eur, ktoré by mal štát kompenzovať tiež,“ zdôraznil.



Združenie bude žiadať rezort financií, aby v novelizovanom zákone o dani z nehnuteľností boli od tejto dane oslobodené majetky vyšších územných celkov. „Sú to rôzne stredné školy, kultúrne ustanovizne, nemocnice atď.,“ spresnil Baška. Ešte pred zamýšľanou revíziou počtu samospráv je podľa združenia dôležité hovoriť o ich kompetenciách. „My sa nebránime, aby sme dostali ako samosprávne kraje viac kompetencií, samozrejme, aj s finančným krytím,“ doplnil podpredseda SK8.



Lunter upriamil pozornosť na investičný dlh v oblasti mostov. Ministerstvo dopravy podľa jeho slov pripravuje PPP projekt na rekonštrukciu mostov v gescii Slovenskej správy ciest. „My sme vygenerovali za všetky kraje zoznam mostov, ktoré sú v najhoršom stave a s ktorými sa chceme pripojiť k tejto iniciatíve,“ ozrejmil. Plánované sú v tejto súvislosti ďalšie rokovania združenia s ministrami financií a dopravy. PPP projekty sú podľa Majerského riešením, avšak s podmienkou spolufinancovania aj zo strany štátu. „My sme tie mosty zdedili v zlom stave,“ zdôraznil.



Združenie SK8 je dobrovoľným, záujmovým, na štáte i politických stranách nezávislým združením samosprávnych krajov SR. Bolo založené 16. mája 2006 v Bratislave. Členmi združenia sú všetky samosprávne kraje SR.