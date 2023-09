SK8 podpísalo memorandum Samospráva ako partner s deviatimi stranami

Bratislava 27. septembra (TASR) - Samosprávne kraje Slovenska (SK8) podpísali memorandum o spolupráci Samospráva ako partner s deviatimi z 11 vybraných politických strán a hnutí, s ktorými viedlo združenie v auguste rokovania. Zvyšné dve strany, ktoré memorandum nepodpísali, však deklarovali vôľu spolupracovať so samosprávami po parlamentných voľbách. TASR o tom informovali z SK8.



"Verím, že zástupcovia všetkých deviatich z 11 oslovených politických subjektov, ktoré memorandum podpísali, budú aj po voľbách naklonené konštruktívnemu dialógu," skonštatoval predseda SK8 a zároveň predseda Trnavského samosprávneho kraja (TSK) Jozef Viskupič s tým, na základe rokovaní boli do návrhov jednotlivých memoránd zapracované drobné kozmetické úpravy.



Memorandum podpísali Aliancia, Demokrati, KDH, OĽANO a priatelia, Progresívne Slovensko, Republika, Sloboda a Solidarita, Slovenská národná strana a Sme rodina. Nepodpísali ho predstavitelia strán Hlas-SD a Smer-SD. Vo svojom stanovisku zároveň prejavili vôľu spolupracovať so samosprávami po voľbách do Národnej rady SR.



Dokument, s ktorým prišlo SK8, zahŕňa 24 bodov v deviatich oblastiach regionálneho rozvoja, ktoré jednotlivé krajské samosprávy trápia a radi by ich v najbližších rokoch riešili centrálnou úrovňou, teda vládou SR alebo parlamentom. Vypracovaný bol na základe dlhoročných skúseností vedení krajov, ktoré nechcú byť v ďalšom období opomínané tak, ako to bolo v uplynulých rokoch. Potreby krajov sú zamerané na rozvoj krajskej samosprávy s cieľom posilniť jej kompetencie a zabezpečiť požadovaný rozsah služieb obyvateľov.