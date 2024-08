SK8 a Integrácia svieti pre všetky deti rovnako podpísali memorandum

Bratislava 28. augusta (TASR) - Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) v stredu podpísalo memorandum o vzájomnej spolupráci so združením Integrácia svieti pre všetky deti rovnako. Jeho cieľom je najmä koordinácia zameraná na podporu inklúzie, elimináciu nenávistných prejavov na deťoch, vzájomnej tolerancie, na odsúdenie šikany a vytváranie rovnakých príležitostí pre všetky deti s dôrazom na deti so špeciálnymi potrebami. TASR o tom informovalo SK8.



"Podpisom memoranda vyjadrujeme podporu aktivitám, ktoré majú strategický a spoločenský význam v oblasti integrácie detí do spoločnosti a bežného života. Ide napríklad o odborné vzdelávanie a ďalšie významné kultúrne a spoločenské aktivity. Jednou z nich je aj podpora Dňa rešpektu a športu, ktorý sa bude konať v septembri na trnavskom futbalovom štadióne," priblížil predseda SK8 Jozef Viskupič.



Deň rešpektu a športu 2024 sa uskutoční 23. septembra na štadióne Antona Malatinského v Trnave. Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť verejnosti a médií na problematiku šikany, potreby vzájomného rešpektu a ochrany tých najzraniteľnejších. "Je mi cťou a som presvedčený, že v myšlienke rešpektu a eliminácie nenávistných prejavov na deťoch je podpora združenia SK8 veľmi dôležitá," dodal riaditeľ združenia Integrácia Slavomír Krafčák.