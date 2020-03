Viskupič: Situácia okolo koronavírusu obmedzuje fungovanie samosprávy

Bratislava 20. marca (TASR) - V krátkom čase bude nevyhnutné prijať viaceré legislatívne opatrenia na fungovanie samosprávy aj v podmienkach núdzového stavu. Upozornil na to predseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič.



Poukazuje pritom na fakt, že súčasná mimoriadna situácia vyvolaná šírením nového koronavírusu výrazne obmedzuje aj riadne fungovanie zastupiteľských orgánov krajskej, ako aj miestnej samosprávy. "Zákon de facto nepredpokladá existujúcu situáciu a neumožňuje flexibilne reagovať, napríklad prispôsobenou formou rokovania zastupiteľstiev," upozornil Viskupič. V mene SK8 sa pripojil k výzve, ktorú v piatok adresoval nastupujúcej vláde predseda Združenia miest a obcí Slovenska(ZMOS) Branislav Tréger, presadzujúci zaviesť v zákone o obecnom zriadení možnosť realizovať rokovania zastupiteľstiev v krízovom režime napríklad s možnosťou hlasovania per rollam (elektronicky).



Obce, mestá a samosprávne kraje, ktoré plánovali v týchto dňoch zasadnutia svojich zastupiteľstiev, sú nútené v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia tieto zasadnutia rušiť a presunúť na iný termín, pričom nie je jasné, kedy to z pohľadu pretrvávajúceho núdzového stavu bude možné. Samosprávy upozorňujú, že nútený odklad môže spôsobiť vážne problémy, keďže nemožnosť rokovať znamená v konkrétnych prípadoch napríklad nemožnosť schváliť spolufinancovanie eurofondových projektov, voľbu kontrolóra či zmenu v rozpočte.