SK8 spúšťa prihlasovanie nominácií do ocenenia Cena regiónov

Bratislava 8. januára (TASR) - Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) v spolupráci s krajmi otvorilo prihlasovanie nominácií do druhého ročníka ocenenia Cena regiónov. Projekt je venovaný oceneniu výnimočných osobností, ktoré v roku 2024 svojimi skutkami a činmi prispeli k pozitívnym zmenám a rozvoju regiónov. TASR o tom informovalo združenie SK8.



"Verejnosť môže nominovať každého, kto svojím prínosom alebo činom zanechal stopu v regióne. Nominácie sú otvorené do 31. januára a občania ich môžu zasielať prostredníctvom formulára na webovej stránke www.cenaregionov.sk," priblížilo združenie.



Nominácie sú otvorené v ôsmich kategóriách: Vzdelávanie a veda; Umenie a kultúra; Rozvoj športu; Zdravotníctvo a sociálne veci; Rozvoj občianskej spoločnosti; Férové podnikanie; Mimoriadny čin; Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos.



Podmienkou prihlásenia do ocenenia je, aby bol čin osobnosti uskutočnený v roku 2024, výnimku tvorí len kategória Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos. Vyhlásenie ôsmich laureátov sa uskutoční na slávnostnom galavečere 20. marca v Slovenskom komornom divadle v Martine.