SK8: Súčasná deinštitucionalizácie nie je pre kraje realizovateľná

Bojnice 25. septembra (TASR) – Súčasná podoba deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb nie je pre samosprávne kraje realizovateľná. V procese plánujú krajské samosprávy zatiaľ pokračovať, očakávajú však systémové zmeny v sociálnych službách. Ich implementácia potrvá niekoľko rokov, upozornila na to po rokovaní Združenia samosprávnych krajov SK8 v piatok v Bojniciach predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová (OĽANO).



„Tak, ako bola deinštitucionalizácia nastavená, nie je z pozície krajov realizovateľná, a to hlavne kvôli tomu, že ľudí nám stále pribúda. Máme zariadenie so 100 ľuďmi a keď dva roky budeme pre nich hľadať iné ubytovanie so zabezpečením príslušných služieb, tak nám to zoberie množstvo práce. Nevyriešime však ďalší problém, ktorý nastáva pri dopĺňaní zoznamu ľudí, ktorí potrebujú sociálnu pomoc," ozrejmila Jurinová.



SK8 podľa nej hovorí o tom, že kraje potrebujú budovať nové kapacity do času, kedy sa zastabilizuje aj komunitná práca v domácnostiach, čo by malo byť to najdôležitejšie. V tejto otázke našlo i spoločnú reč s rezortom práce. „Deinštitucionalizácia znamená aj budovanie nových kapacít s tým, že budú menšie bunky, ktoré budú spolu kooperovať," doplnila.



Štát plánuje systémové zmeny v otázke sociálnych služieb, tieto podľa Jurinovej súvisia vyslovene so zmenou celého konceptu poskytovania sociálnych služieb a v rámci neho sa bude pripravovať nový zákon o sociálnych službách, ktorý bude vychádzať z jednotného posudzovania klientov.



„Mala by byť vytvorená štátna dávka, bude sa uprednostňovať domáca starostlivosť. Financie pre zariadenie alebo domácu starostlivosť budú takmer totožné. Je dôležité, aby sme mali štyri druhy financovania, čo už má ministerstvo vymyslené. Bude sa dbať na to, aby sa hneď od začiatku rozbehli komunitné služby," spresnila.



Jurinová odhaduje, že implementácia nového konceptu potrvá štyri alebo päť rokov, pričom je dôležité vedieť, že potrebuje nové dodatočné zdroje. Podľa svojich slov je presvedčená, že koncept by mal byť zaradený medzi reformné plány Slovenska.



„Táto téma potrebuje aj zdroje, aj reformnú snahu a samosprávne kraje sú pripravené s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR nielen rokovať, ale i prísť so svojimi vlastnými skúsenosťami na jednotlivých odboroch na to, aby sa nám nemnožili ľudia, ktorí potrebujú pobytovú starostlivosť a končili na dlhých zoznamoch," zhrnul predseda SK8 Jozef Viskupič (OĽANO).