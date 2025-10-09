< sekcia Slovensko
SK8 upozorňuje, že zmeny vo FPU ohrozujú regionálnu kultúru
Autor TASR
Košice 9. októbra (TASR) - Regionálnu kultúru podľa združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) vážne ohrozuje zmena štruktúry podpory z Fondu na podporu umenia (FPU). Hroziacim výpadkom financovania regionálnej kultúry sa zaoberalo štvrtkové rokovanie predsedov samosprávny krajov v Košiciach.
SK8 poukazuje na to, že Rada FPU na rok 2026 schválila nové programy, čo bude pre krajské kultúrne organizácie znamenať výrazne nižšiu podporu. V roku 2024 samosprávne kraje z FPU získavali takmer štyri milióny eur. Negatívnym signálom podľa združenia bolo už to, že v septembri z vyhlásenej mimoriadnej výzvy na infraštruktúru s alokáciou päť miliónov eur boli kraje na poslednú chvíľu vylúčené spomedzi oprávnených žiadateľov.
„Opäť upozorňujeme, že zmeny vo Fonde na podporu umenia môžu ochromiť regionálnu kultúru a ohroziť existenciu mnohých divadiel, galérií a knižníc, ktoré dlhodobo tvoria kultúrnu identitu našich regiónov. Krajské inštitúcie sú v podstate hlavnými a často jedinými garantmi kultúrneho života a ak im vypadne významný zdroj financovania, bude to mať negatívny vplyv na slobodu tvorby, respektíve dostupnosť a kvalitu kultúry pre obyvateľov,“ povedal predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič. Podľa neho by na ministerstve kultúry mali dať „pokoj veciam, ktoré fungujú a venovať sa tým, ktoré nefungujú“.
Paralelne so zasadnutím predsedov krajov prebiehal v Košiciach úvodný ročník Športových hier mládeže SK8. Stredoškoláci z celého Slovenska súťažia až do piatka (10. 10.) v štyroch kolektívnych športoch. Ambíciou SK8 je vytvoriť z tohto podujatia každoročnú tradíciu.
Ako informovalo SK8, zasadnutie schválilo miesto konania 3. ročníka celoslovenského ocenenia SK8 Cena regiónov, ktoré sa v marci 2026 uskutoční v Prešovskom kraji. Ide o verejné celoštátne ocenenie pre jednotlivcov za mimoriadny prínos k rozvoju regiónov.
