SK8 vníma prieskum ombudsmana pozitívne, dôležitá je však stabilita
Podľa združenia spolupracovali všetky samosprávne kraje pri príprave prieskumu s ombudsmanom a boli súčinné.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) vníma prieskum verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského týkajúci sa volebných obvodov a rovnosti hlasov voličov veľmi pozitívne. Jeho výsledky zároveň považuje za hodnotný odborný základ pre rozhodovanie jednotlivých krajov. Uviedlo to pre TASR. V kontexte blížiacich sa volieb však považuje v tomto momente za najdôležitejšiu kontinuitu a stabilitu.
„Príprava volieb musí prebiehať v súlade s platným právnym stavom. Akékoľvek rozhodnutia štátnych orgánov by mali brať do úvahy časovú náročnosť prípravy volieb tak, aby nebola narušená ich organizácia,“ zdôraznilo SK8.
Podľa združenia spolupracovali všetky samosprávne kraje pri príprave prieskumu s ombudsmanom a boli súčinné. Na otázku, či sa budú kraje riadiť odporúčaniami ombudsmana a budú meniť volebné obvody, združenie pripomenulo, že určovanie volebných obvodov a počtu mandátov je výlučne v kompetencii jednotlivých krajských zastupiteľstiev. Zákon o samosprávnych krajoch pritom stanovuje rozpätie 12.000 až 15.000 obyvateľov na jeden mandát. „Veríme, že zistenia z prieskumu poslúžia poslancom ako dôležité vodítko pri nastavovaní volebných obvodov pre nadchádzajúce voľby tak, aby bol princíp rovnosti hlasov v rámci zákonných mantinelov čo najlepšie naplnený,“ skonštatovalo SK8.
V súvislosti s podaním ombudsmana na Ústavný súd (ÚS) SR v prípade hlavného mesta, kde situáciu „komplikuje“ zákon o hlavnom meste, združenie rešpektuje kompetencie verejného ochrancu práv. Podanie na súd vníma ako legitímny spôsob, ako získať výklad súladu zákonných pravidiel s Ústavou SR. Spoločným cieľom je podľa združenia maximálna právna čistota volebných procesov. „Ak Ústavný súd SR poskytne jasnejšie usmernenie k tvorbe volebných obvodov, nepôjde o precedens v negatívnom zmysle, ale o príspevok k posilneniu právnej istoty pre všetky samosprávy do budúcna,“ odkázalo SK8.
Ombudsman Róbert Dobrovodský predstavil v pondelok (2. 2.) výsledky rozsiahleho prieskumu určovania volebného práva a dodržiavania rovnosti volebného práva. Podľa jeho výsledkov mnohé mestá a samosprávne kraje na Slovensku masívne, závažne a systematicky porušujú ústavný princíp rovnakého postavenia voličov a kandidátov do zastupiteľstiev. Volebné obvody majú samosprávy nastavené protiústavne.
Ombudsman zároveň v samosprávach, kde konštatovali porušenia ústavného práva, odporučil danú situáciu pred nadchádzajúcimi voľbami napraviť. Špecifickým prípadom je hlavné mesto, kde situáciu „komplikuje“ ustanovenie zákona o Bratislave. V tejto súvislosti sa už obrátil na Ústavný súd SR, aby pozastavil ustanovenie a preskúmal jeho ústavnosť.
