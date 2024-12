SK8 vyzýva členov Rady FPU, aby nepodporili návrh nového štatútu

Bratislava 18. decembra (TASR) - Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) vyzýva členov Rady Fondu na podporu umenia (FPU), aby nepodporili nový štatút, ktorý podľa nich obmedzuje podporu kultúry v regiónoch. Tvrdia, že návrh štatútu, ktorý predkladá Rada FPU pod vedením nominantov ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS), vylučuje viaceré dôležité podprogramy vrátane podpory kultúrnych centier, festivalov, múzeí, galérií a knižníc.



"Združenie Samosprávne kraje Slovenska vyjadruje vážne obavy nad zmenami, ktoré majú byť prijaté v novom štatúte Fondu na podporu umenia. Podľa dostupných informácií tieto zmeny ohrozujú financovanie podstatnej časti kultúry, ktorá je podporovaná FPU od jeho vzniku. Týka sa to nielen nezriaďovanej kultúry, ale aj kultúrnych inštitúcií, ktoré zriaďujú samosprávne kraje," uviedlo SK8.



Zároveň doplnilo, že pre samosprávy, ktoré už teraz bojujú s nedostatkom financií, budú tieto zmeny likvidačné.



"V roku 2023 bolo v rámci podpory FPU realizovaných 601 projektov v celkovej hodnote takmer 4,2 milióna eur. Tieto financie smerujú na rozširovanie knižníc, zbierok múzeí a galérií, reštaurovanie vzácnych zbierkových predmetov, tvorbu divadelných inscenácií či vzdelávacie aktivity," zhrnulo SK8 s tým, že zásadné obmedzenie tejto podpory bude mať devastačný dosah na celú kultúrnu infraštruktúru Slovenska.



Znepokojená informáciami o plánovanej zmene štatútu FPU je aj Únia miest Slovenska (ÚMS). Tá podporuje iniciatívu platformy Otvorená kultúra, ktorá bojuje za zachovanie osvedčenej štruktúry podpory z FPU. Iniciatíva podľa ÚMS upozorňuje, že zmenený štatút ešte viac rozšíri kompetencie rady a výrazne pozmení štruktúru podpornej činnosti FPU.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo skritizoval súčasné vedenie rezortu kultúry, a to aj pre FPU. Aj preto sa podľa neho zapojili všetky mestské kultúrne inštitúcie do aktivít iniciatívy Otvorená kultúra. "Dôvodom nebol len znefunkčnený Fond na podporu umenia, ale aj celková atmosféra. Deštrukcia ideologickej manipulácie, ktorú generuje súčasné vedenie ministerstva kultúry," skonštatoval na brífingu po stretnutí s prezidentom SR Petrom Pellegrinim.



Zdôraznil, že pre hlavné mesto je kultúra dôležitá. Pripomenul tiež, že všetky veľké erbové kultúrne inštitúcie na Slovensku sú v Bratislave a sú súčasťou životov, okrem toho aj mestské kultúrne inštitúcie podľa neho čerpajú peniaze z FPU.