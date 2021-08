Slovenská komora architektov ponúkla pomoc pri výstavbe nemocníc

Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenská komora architektov (SKA) ponúkla počas rokovania Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR odbornú pomoc pri príprave architektonických súťaži návrhov pre plánovanú výstavbu a rekonštrukcie nemocníc a zdravotníckych zariadení z plánu obnovy a stability SR. TASR o tom informovala mediálna koordinátorka SKA Broňa Tarnócy. MZ návrh na spoluprácu privítalo.



"Plán obnovy a stability SR je na jednej strane finančnou príležitosťou, zároveň je však výzvou k zodpovednému prístupu investovať do skutočne environmentálne a sociálne zodpovedných riešení. SKA nepretržite upozorňuje na potrebu hľadať tieto zodpovedné riešenia prostredníctvom architektonických súťaží návrhov," skonštatovala Oľga Miháliková, riaditeľka úradu SKA.



SKA pripomenula, že kvalitný priestor mierni napätie a stres pacientov, čo priaznivo prispieva k skráteniu času ich rekonvalescencie a súčasne mierni záťaž na personál nemocníc. "Architektonické súťaže návrhov ako cesta hľadania budúcej podoby nášho zdravotníctva, sa môžu uplatniť pri generálnych rekonštrukciách najväčších nemocníc, ale aj pri rade ďalších komplexných alebo čiastkových zadaní na obnovu zdravotníckych zariadení v zriadení samospráv - od okresných nemocníc, až po miestne zdravotné strediská alebo centrá paliatívnej starostlivosti," vymenovala Tarnócy. SKA preto verí, že MZ odbornú pomoc prijme.



MZ je otvorené konštruktívnej diskusii a spolupráci so SKA. "Cieľom MZ je pri investíciách do zdravotníckych zariadení pripraviť pre pacientov a personál kvalitné priestory, ktoré budú spĺňať funkčné, environmentálne a architektonické parametre," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. V prípade konkrétnych krokov a spolupráce s komorou bude ministerstvo verejnosť informovať.