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Skalský: Pri voľbe poštou zo zahraničia nie je zaručená bezpečnosť
Zároveň spomenul, že v rôznych krajinách sveta i Európskej únie je úprava hlasovania občanov v zahraničí rôzna.
Autor TASR
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Bratislava 22. novembra (TASR) - Pri voľbe poštou zo zahraničia nie je zaručená bezpečnosť a tajnosť voľby. Zároveň nemožno overiť, kto v skutočnosti hlasuje a či sa rozhoduje slobodne, bez nátlaku rodiny, zamestnávateľa či kohokoľvek iného. V otvorenom liste najvyšším ústavným činiteľom to uviedol predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a riaditeľ Slovenského domu v Prahe Vladimír Skalský. Apeloval na poslancov parlamentu, aby jeho argumenty brali do úvahy pri hlasovaní o novele volebného zákona.
„Volebná miestnosť poskytuje neutrálne a dôstojné prostredie a volebná plenta záruku, ktorú domáce ani pracovné prostredie nahradiť nedokážu,“ skonštatoval. Riziká sa pritom podľa neho nekončia pri samotnom hlasovaní. „Hlasovacie zásielky putujú cez hranice, prechádzajú triedením a rukami viacerých pracovníkov. Môžu meškať, stratiť sa alebo byť zamenené; prípadnú manipuláciu či chybu je potom veľmi ťažké objektívne preveriť. Nemožno dostatočne vylúčiť ani zásah pracovníkov slovenskej alebo zahraničnej pošty či iných osôb, ktoré so zásielkami prídu do kontaktu,“ doplnil.
Zároveň spomenul, že v rôznych krajinách sveta i Európskej únie je úprava hlasovania občanov v zahraničí rôzna. Nemožno teda podľa neho argumentovať, že voľba poštou je jedinou možnosťou, najlepším riešením alebo najdemokratickejším spôsobom. Cieľ umožniť účasť na voľbách aj občanom žijúcim v zahraničí považuje za správny, treba však podľa neho hľadať taký spôsob, ktorý zabezpečí nielen dostupnosť hlasovania, ale aj dôveru v slobodu, tajnosť a vo výsledok.
Za najvhodnejšie riešenie preto považuje hlasovanie na zastupiteľských úradoch. „Som zástancom toho, aby sa sieť takýchto volebných miest čo najviac rozšírila. Nemalo by ísť iba o veľvyslanectvá, ale aj o rôzne druhy konzulátov a prípadne o ďalšie vhodné slovenské pracoviská v zahraničí, napríklad Slovenské inštitúty,“ podotkol.
K zrušeniu voľby poštou zo zahraničia sa dávnejšie vyjadrilo aj občianske združenie Srdcom doma. Zmenu považovalo za priamy útok na demokratické piliere a pokus koalície vybrať si svojich voličov tým, že umlčí kritické hlasy. V tejto súvislosti spustilo aj petíciu za zachovanie voľby poštou.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v parlamente v druhom čítaní. Je z dielne koaličného Smeru-SD. Má priniesť okrem iného úpravu voľby zo zahraničia. Po novom sa má hlasovať v parlamentných voľbách na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Poslanci majú o návrhu hlasovať v utorok (24. 11.) o 11.00 h.
„Volebná miestnosť poskytuje neutrálne a dôstojné prostredie a volebná plenta záruku, ktorú domáce ani pracovné prostredie nahradiť nedokážu,“ skonštatoval. Riziká sa pritom podľa neho nekončia pri samotnom hlasovaní. „Hlasovacie zásielky putujú cez hranice, prechádzajú triedením a rukami viacerých pracovníkov. Môžu meškať, stratiť sa alebo byť zamenené; prípadnú manipuláciu či chybu je potom veľmi ťažké objektívne preveriť. Nemožno dostatočne vylúčiť ani zásah pracovníkov slovenskej alebo zahraničnej pošty či iných osôb, ktoré so zásielkami prídu do kontaktu,“ doplnil.
Zároveň spomenul, že v rôznych krajinách sveta i Európskej únie je úprava hlasovania občanov v zahraničí rôzna. Nemožno teda podľa neho argumentovať, že voľba poštou je jedinou možnosťou, najlepším riešením alebo najdemokratickejším spôsobom. Cieľ umožniť účasť na voľbách aj občanom žijúcim v zahraničí považuje za správny, treba však podľa neho hľadať taký spôsob, ktorý zabezpečí nielen dostupnosť hlasovania, ale aj dôveru v slobodu, tajnosť a vo výsledok.
Za najvhodnejšie riešenie preto považuje hlasovanie na zastupiteľských úradoch. „Som zástancom toho, aby sa sieť takýchto volebných miest čo najviac rozšírila. Nemalo by ísť iba o veľvyslanectvá, ale aj o rôzne druhy konzulátov a prípadne o ďalšie vhodné slovenské pracoviská v zahraničí, napríklad Slovenské inštitúty,“ podotkol.
K zrušeniu voľby poštou zo zahraničia sa dávnejšie vyjadrilo aj občianske združenie Srdcom doma. Zmenu považovalo za priamy útok na demokratické piliere a pokus koalície vybrať si svojich voličov tým, že umlčí kritické hlasy. V tejto súvislosti spustilo aj petíciu za zachovanie voľby poštou.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v parlamente v druhom čítaní. Je z dielne koaličného Smeru-SD. Má priniesť okrem iného úpravu voľby zo zahraničia. Po novom sa má hlasovať v parlamentných voľbách na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Poslanci majú o návrhu hlasovať v utorok (24. 11.) o 11.00 h.