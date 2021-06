Skaly Kopy nad Detvou sa čnejú vysoko nad vrcholy najvyšších stromov

Detva 12. júna (TASR) - Svojou mohutnosťou vzbudzuje skalný útvar Kopa nad Melichovou skalou nad Detvou pozornosť už z diaľky. „Jeho skaliská sa čnejú vysoko nad vrcholy najvyšších stromov. Z ľahko prístupného najvyššieho miesta je výborný výhľad na juhozápadnú časť Podpoľania,“ uviedla pre TASR Nikola Sibylová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie.



Ako priblížila, Kopa je zvyšok čela lávového prúdu a je vyhlásená za prírodnú rezerváciu. V roku 2020 toto miesto čiastočne sprístupnili po existujúcich chodníčkoch k výhľadovému bodu. Príchod do cieľa prezrádzajú nahromadené skaly, chodníkom sa však môžu turisti ďalej prejsť po celej šírke tohto sopečného útvaru. Sibylová pripomenula, že Kopa je chránené územie a treba rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo zákona. „Na území tejto prírodnej rezervácie platí štvrtý stupeň ochrany,“ zdôraznila.



Ľudia sa k nej dostanú turistickou trasou z Detvy priamo z parkoviska pri Podpolianskom múzeu. „Trasa prechádza okolo kalvárie, kde sa nachádza expozícia drevených vyrezávaných krížov. Turisti prejdú okolo pieskovej bane a cez miestnu osadu Skliarovo sa dostanú k Melichovej skale,“ poznamenal riaditeľ OOCR Tomáš Krahulec. Od nej trvá výstup na Kopu približne 15 minút, prechádza sa cez les, na konci sa turistická trasa mení na strmý svah. „Menej náročná turistika ku skalám je zo Skliarova, kde sa dá zaparkovať auto alebo prísť autobusom,“ podotkol. Pre priaznivcov turistiky trasa pokračuje ďalej na Poľanu po pasienkoch a lesných chodníčkoch.



OOCR priblížila, že Kopa je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Poľana a tá je divou horou. Žijú v nej šelmy a turisti sú tí, ktorí im ich pokoj rušia. O tom, že turisti vchádzajú do ich priestoru, môžu dať vedieť napríklad spevom, pískaním, píšťalkou alebo rádiom na baterku. Netreba to však preháňať. Stretnutí medveďa s ľuďmi v týchto miestach síce bolo viac, zviera sa však vždy zľaklo, ušlo a človeka nenapadlo.