VIDEO: Skauti doniesli betlehemské svetlo do Bratislavy

Bratislava 15. decembra (TASR) - Slovenskí skauti doniesli v nedeľu betlehemské svetlo do Katedrály svätého Martina v Bratislave. Prvýkrát si budú môcť ľudia až do vianočných sviatkoch odpáliť zo svetla v katedrále. Pre TASR to povedala Mária Strýčková z Federácie skautov Európy.







Svetlo skauti priniesli z Rakúska a v nedeľu ho dajú poľským skautom. Vlakom sa bude postupne roznášať po celom Slovensku, informovala Strýčková. "Skauti počkajú na ľudí pri vlaku, tí si odpália a odnesú ho do svojho mestečka," povedala skautka. Svetlo z Betlehema v pondelok (16. 12.) prijme prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Betlehemské svetlo má ľudí spájať. Je symbolom porozumenia a pokoja, má spájať a osvetľovať. "Každé svetlo vo svojej podstate zviditeľňuje neviditeľné. Aj my chceme zviditeľniť toho neviditeľného," uviedla Strýčková. Je určené pre všetkých ľudí rôzneho vierovyznania či filozofie, poznamenala.



Počas posledného predvianočného víkendu, v sobotu 21. decembra, ho skautské posádky doručia do viac ako 330 miest a obcí. Skauti budú roznášať svetlo až do Štedrého dňa. "Svetlo prinesú do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, budú ho odpaľovať veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach, doručia ho k ľuďom priamo domov a zavítajú aj na pomyselnú strechu Slovenska, na Lomnický štít," uviedol koordinátor betlehemského svetla na Slovensku Marián Suvák.



Tradícia svetla z Betlehema sa odvíja už od konca 11. storočia, z obdobia krížových výprav. Jeden z členov tejto výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z "večného" svetla, ktoré horí v Betleheme. Svetlo, ktoré si ostatní obyvatelia Florencie následne odpaľovali a odnášali domov, sa stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia – univerzálnych hodnôt, spájajúcich ľudí. Novodobú tradíciu šírenia plamienka z Betlehema oživili v Rakúsku.