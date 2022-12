Skauti prinesú betlehemské svetlo na Slovensko v sobotu

Bratislava 7. decembra (TASR) - Skauti prinesú betlehemské svetlo z Viedne na Slovensko v sobotu (10. 12.) po 33. raz. Počas najbližších dvoch týždňov ho po dvojročnej prestávke budú rozvážať po Slovensku aj vlakovými spojeniami. TASR o tom informovala tajomníčka Rady pre komunikáciu Slovenského skautingu Mária Dirgová.



Betlehemské svetlo odovzdajú skauti v nedeľu (11. 12.) počas svätej omše v Poprade poľským skautom. "V popoludňajších hodinách prinesú skauti svetlo k ukrajinským hraniciam, kde ho prevezmú skauti z Ukrajiny, aby ho ako symbol nádeje a mieru priniesli do vojnou sužovanej vlasti," doplnila Dirgová.



Na Slovensku prijme betlehemské svetlo medzi prvými prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorú navštívia skauti v Prezidentskom paláci v utorok (13. 12.). Plamienok z Betlehema prevezme od skautskej delegácie na čele s náčelníkom Slovenského skautingu Jánom Mitríkom a skautmi z Veľkého Zálužia, ktorí vyhrali celoslovenskú súťaž s názvom Družina roka 2022.



Počas posledného predvianočného víkendu (17. 12.) budú skautské posádky už od skorého rána roznášať betlehemské svetlo vlakmi po celom Slovensku. "Betlehemské svetlo sa dostane aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie, aby k nemu mal prístup čo najväčší počet ľudí," poukázala Dirgová. Skauti budú roznášať svetlo až do Štedrého dňa.