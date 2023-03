SKCH: Charita rozvezie núdznym na Slovensku vyše 58.000 balíkov pomoci

Bratislava 29. marca (TASR) - Slovenská katolícka charita (SKCH) rozvezie ľuďom v núdzi viac ako 58.000 balíkov pomoci s obsahom potravín i hygienických potrieb. TASR o tom informovala hovorkyňa SKCH Monika Molnárová.



Balíky sú určené pre ľudí bez práce či bez možnosti sa zamestnať a tých, ktorí sú odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. "SKCH zabezpečí prostredníctvom arcidiecéznych a diecéznych charít rozvoz viac ako 50.000 balíkov potravín pre 34.000 núdznych ľudí, 35.000 balíkov tvorí hygienickú pomoc pre viac ako 12.000 ľudí," ozrejmila Molnárová. Pomoc charita distribuuje do 41 okresov Slovenska.



Potravinové balíčky obsahujú sušené mlieko, cestoviny, ryžu, olej, konzervy či rôzne druhy strukovín. Balíky s hygienickými potrebami zahŕňajú prostriedky vhodné do domácnosti i na osobnú hygienu. "Primárne ich dostanú rodiny s nezaopatrenými deťmi," dodala Molnárová.



Každého príjemcu SKCH informuje vopred SMS alebo listom. Zoznam príjemcov charite poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré má v evidencii ľudí odkázaných na dávku v hmotnej núdzi. "Ak si prijímateľ pomoc nevyzdvihne, a to ani po druhej výzve, môže charita odovzdať balík inému príjemcovi, ktorý nebol zapojený do programu, ale je v ťažkej sociálno-ekonomickej situácii," dodala koordinátorka operačného programu Monika Ščasná.



Okrem rozvozu zamestnanci charity poskytnú prijímateľom pomoci aj sociálne poradenstvo. "Distribúcia pomoci prebehne v tomto roku ešte dvakrát, pred letnými prázdninami a na jeseň," doplnila Molnárová.