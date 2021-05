SKCH: Národný týždeň charity odhalí príbehy pomoci

Bratislava 27. mája (TASR) - Upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí a núdznych, predstaviť ich príbehy aj dôležitosť služieb, ktoré charita na Slovensku poskytuje. Aj to je cieľom Národného týždňa charity, ktorý sa uskutoční od soboty 29. mája do 5. júna. TASR o tom informovala manažérka oddelenia komunikácie Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Monika Molnárová.uviedol generálny sekretár SKCH Erich Hulman. Ako ďalej tvrdí, ich hrdinstvom je prísť a zaklopať na dvere.uviedol.Časť Národného týždňa charity sa pre aktuálnu pandemickú situáciu odohrá vo virtuálnom priestore. Podujatie otvorí živý prenos svätej omše 29. mája o 18.00 h. Na sociálnych sieťach následne charita postupne deň po dni predstaví svedectvá klientov, ktorí vo svojich životoch dokázali zvrátiť nepriaznivú situáciu.Pre verejnosť je pripravených aj niekoľko sprievodných podujatí. Dňa 31. mája môžete prispieť do reťazovej potravinovej zbierky v Piešťanoch pre ženy, ktoré zažili domáce násilie. Nahliadnuť do charitnej pomoci môžu záujemcovia 2. júna v komunitnej kaviarni Trnavskej arcidiecéznej charity Špitálik. Od 10.00 h až do večera sa tu uskutočnia diskusie sprevádzané živou hudbou. Deň spestrí online koncert, ktorý pripravila Spišská katolícka charita.Novinkou podujatia je Beh pre charitu.poznamenala Molnárová.Podujatie Národný týždeň charity organizuje SKCH v spolupráci s desiatimi diecéznymi a arcidiecéznymi charitami, ktoré prevádzkujú spolu približne 300 zariadení a služieb po celom Slovensku.