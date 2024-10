Katolícka charita: Obchodovaniu s ľuďmi treba venovať vyššiu pozornosť

Bratislava 18. októbra (TASR) - Problému s obchodovaním s ľuďmi treba venovať vyššiu pozornosť. Apelovala na to Slovenská katolícka charita (SKCH) pri príležitosti piatkového Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Témou sa zaoberá aj výstava, ktorú SKCH inštalovala na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika.



"Obchodovanie s ľuďmi nie je len problém niekoho iného. Je to tichá tragédia, ktorá sa môže dotknúť nás všetkých. Musíme konať dnes, aby sme ochránili tých, ktorí nemajú hlas - zajtra už môže byť neskoro," poznamenal generálny sekretár SKCH Miroslav Dzurech.



Slovenská katolícka charita tento týždeň inštalovala na letisku výstavu s príbehmi obetí obchodovania. Chce ňou pripomenúť, že ide o stále prítomnú tému. Výstava bude podľa jej slov dostupná do 27. októbra. V piatok pri príležitosti európskeho dňa organizuje aj preventívnu besedu pre vyššie ročníky jednej základnej školy. "Deti si formou interaktívnych aktivít prejdú nástrahy, ktoré môžu číhať na sociálnych sieťach, pri online komunikácii alebo na dovolenke," dodala charita.