V rámci Národného týždňa charity rozdajú tisíce medovníkových sŕdc

Bratislava 19. júna (TASR) - V rámci aktuálneho Národného týždňa charity rozdajú zamestnanci Slovenskej katolíckej charity (SKCH) a dobrovoľníci tisíce medovníkových sŕdc. Ide o poďakovanie verejnosti za podporu, ktorú charite prejavuje. TASR o tom informovala Monika Molnárová zo SKCH.



"Sme veľmi vďační za našich podporovateľov, bez ktorých by sme nemohli stáť blízko pri človeku a pomáhať tam, kde treba," uviedol generálny sekretár SKCH Miroslav Dzurech. Celkovo charita poskytla pomoc viac ako 75.000 príjemcom vrátane ľudí v núdzi, rodín, jednotlivcov, seniorov, zdravotne znevýhodnených a migrantov, snažiac sa ich integrovať do slovenskej spoločnosti.



V rámci Národného týždňa charity bude Prezidentský palác, Bratislavský hrad a UFO reštaurácia v Bratislave osvetlená bordovou farbou. Verejnosť sa o činnosti charity bude môcť dozvedieť prostredníctvom fotografií v charitnom autobuse, ktorý bude pristavený na Tyršovom nábreží v Bratislave od 19. do 21. júna v čase od 16.00 do 20.00 h.



Aj jednotlivé arcidiecézne a eparchiálne charity a ich zariadenia sa počas týždňa zapoja do podujatia s vlastným programom, aby verejnosti priblížili svoju činnosť.