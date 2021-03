SKE: Jedným z kľúčových faktorov je príprava exekučnej amnestie

Bratislava 13. marca (TASR) - Vláda zatiaľ ponechala v kľúčových oblastiach exekučnej legislatívny status quo. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov (SKE) Stanislava Kolesárová v rámci hodnotenia blížiaceho sa roku od vymenovania vlády Igora Matoviča (OĽANO).



Komora víta tento prístup predovšetkým v otázke náhodného elektronického prideľovania exekúcií. „Vnímame, že napriek nespornej prevahe pozitív nad negatívami tohto systému sa stále objavujú pokusy zvrátiť tento stav a negovať tak výrazný protikorupčný, sociálny a efektívny charakter náhodného prideľovania,“ spresnila.



Exekučného prostredia sa dotkli aj opatrenia v boji proti pandémii nového koronavírusu. „A to predovšetkým niektoré obmedzenia v exekučných pravidlách na jar v rámci prvej vlny i začiatkom tohto roka v rámci druhej vlny,“ dodala. Komora vníma tieto opatrenia ako nevyhnutnosť, a preto plne prispôsobila svoju činnosť tak, aby prispievala k obmedzeniu šírenia nákazy pri zachovaní vymožiteľnosti práva.



Za jeden z kľúčových faktorov vníma SKE ohlasovanú prípravu takzvanej exekučnej amnestie. „Budeme pozorne sledovať, ako sa politický zámer prejaví v legislatívnej podobe a či bude smerovať k vyššej vymožiteľnosti práva a naplneniu práv, tak dlžníkov, ako aj veriteľov,“ doplnila. Zároveň podotkla, že súdni exekútori riešili predtým rovnakú problematiku aj v rámci zákona, ktorý zastavil niektoré exekučné konania.



Dodala, že vďaka tomu boli počas šiestich mesiacov zastavené takmer dva milióny starých exekúcií. „V tejto súvislosti nás mrzia neustále opakované nesprávne údaje o celkovom počte exekučných konaní spojené s nenáležitými útokmi na súdnych exekútorov, a to predovšetkým z úst politikov, ktorí exekučnú amnestiu presadzujú,“ zdôraznila.