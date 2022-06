K. Chajdiaková: Na riešenie energetickej chudoby chýba politická vôľa

Bratislava 8. júna (TASR) – Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) upozorňuje, že pri presadzovaní riešení energetickej chudoby chýba politická vôľa a medzirezortná spolupráca. Zároveň víta, že sa na Slovensku otvorila diskusia o riešení chudoby, inflácie a zvyšovaní cien energií. TASR o tom informovala koordinátorka SKI Kateřina Chajdiaková.



"Slovenská legislatíva a prax poskytuje určitú ochranu zraniteľným odberateľom. Ide hlavne o plošnú reguláciu cien dodávky elektriny a plynu pre domácnosti a opatrenia sociálnej politiky štátu. Tieto riešenia sú voči šírke a vplyvom energetickej chudoby nedostatočné," zdôraznila. Potrebné je podľa jej slov vytvárať cielené verejné politiky prepojené so sociálnymi opatreniami a s investíciami do energetickej chudoby. Tiež navzájom prepojené okruhy prístupov.



Hovorí, že sa pre mnohých ľudí stáva adekvátny prístup k elektrickej energii či teplu v byte čoraz väčším problémom. Podpora musí byť podľa iniciatívy adresná a cielená pre najzraniteľnejšie skupiny. "Druhý problém je, že ministerstvo hospodárstva, financií a sociálnych vecí by mali apelovať viac na využitie existujúcich prostriedkov z REPowerEU, plánu obnovy či štrukturálnych fondov. Nekoncepčné riešenia nie sú ekonomické, sociálne a ani dlhodobé," dodala iniciatíva.



Najdôležitejším je podľa Chajdiakovej zníženie potreby energie zateplením, výmenou okien, výmenou kotla za nízkoemisný a využívanie obnoviteľných zdrojov. "Nechceme, aby ľudia doplatili na to, že sme ako krajina rýchlo nereagovali na zvyšujúce sa ceny energií a bývania," doplnila.