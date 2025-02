Komora iných zdravotníckych pracovníkov žiada SaS o ospravedlnenie

Bratislava 18. februára (TASR) - Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP) sa dôrazne ohradzuje proti poškodzovaniu jej dobrého mena zo strany opozičnej SaS. Vyjadrenia strany na adresu komory považuje za unáhlené, neprofesionálne a so zámerom o diskreditáciu. Žiada preto SaS a jej predstaviteľov o verejné ospravedlnenie. V prípade, že tak neučinia v primeranom čase, komora zváži ďalšie právne kroky na urobenie nápravy a ochrany svojej dobrej povesti. TASR o tom informovala PR manažérka SKIZP Jela Rišianová.



Komora označila vyjadrenia SaS za zavádzajúce. Myslí si, že strana by sa nemala vyjadrovať k činnosti komôr, pokiaľ o ich fungovaní nemá dostatok informácií. "Žiadame verejné ospravedlnenie pána Tomáša Szalay a strany SAS a jej predstaviteľov, za vyjadrenia na adresu našej komory, ktoré považujeme nielen za unáhlené, ale aj neprofesionálne a s jasným zámerom zdiskreditovať SKIZP a ostatné komory v zdravotníctve, namiesto hľadania konštruktívnych spoločných riešení v prospech všetkých, a preto sme pripravení ospravedlnenie prijať," vyhlásila SKIZP.



Poukázala na to, že je jednou z iniciatívnych komôr, ktorá sa opakovane a vytrvale zastáva práv zdravotníckych pracovníkov v nej združených pri každej možnej odbornej, legislatívnej, programovej, projektovej alebo inej obdobnej príležitosti. Podotkla tiež, že jej činnosť vykonáva výlučne len z dobrovoľných príspevkov svojich členov, pričom členstvo je podľa zákona nepovinné. Ako ozrejmila, zákon stanovuje len výšku poplatku za povinnú registráciu zdravotníckych pracovníkov.



Výšku poplatkov je však podľa nej dlhodobo potrebné aktualizovať a prispôsobiť stúpajúcim cenám v spoločnosti. "Je potrebné si konečne otvorene pripustiť, že očakávať, že komory budú v roku plniť úlohy v cenách roku 2004, ktoré už aj v tom čase boli významne podhodnotené a v návrhu zákona chýbala kalkulácia ich výpočtu, je nereálne," uviedla. Rovnako nereálne je podľa SKIZP očakávať finančnú podporu štátu v čase konsolidácie.



Komora zdôraznila, že ako samosprávna organizácia má podľa zákona plné právo si vyhradiť, za akých podmienok poskytne služby samosprávnej činnosti, ktoré vykonáva pre tých zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa v zmysle zákona slobodne rozhodli nebyť jej členmi. "Snem SKIZP ako najvyšší samosprávny orgán komory vzhľadom na stúpajúce ceny, ako aj dlhodobú absenciu návrhu potrebných valorizačných úprav zákonných poplatkov v zákone o poskytovateľoch sa na svojom zasadnutí v roku 2023 zaoberal možnosťami, ako túto situáciu finančne zvládnuť. (...) Rozhodol, že ak nečlenovia očakávajú od komory plnenie akejkoľvek služby, ktorú nie je možné vyfinancovať z povinných, zákonom stanovených poplatkov, musia sa podieľať na úhrade nákladov potrebných na jej zabezpečenie," ozrejmila SKIZP.



Predstavitelia opozičnej strany strany SaS minulý týždeň informovali o podaní podnetu na Generálnu prokuratúru (GP) SR pre poplatky vyberané Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov. Tvrdia, že komora vyberá registračné a členské poplatky nad rámec zákona. SaS chce zároveň predložiť návrh zákona, ktorý by stanovil dobrovoľnosť registrácie a členstva v zdravotníckych stavovských organizáciách.