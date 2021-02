Skladateľ a dirigent Svetozár Štúr sa dožíva 70 rokov

Bratislava 21. februára (TASR) - Hudobný skladateľ a dirigent Svetozár Štúr ml. patril dlhé roky k najvyťaženejším autorom scénickej a filmovej hudby na Slovensku. Spolupracoval s plejádou popredných filmových a divadelných režisérov. Vytvoril hudbu k takým známym filmom ako Pomocník, Pásla kone na betóne, Kára plná bolesti, či k seriálu Štúrovci.



Jeho veľkým hudobným vzorom bol taliansky hudobný skladateľ Ennio Morricone, ktorý dokázal neuveriteľne spájať klasické hudobné nástroje so syntetizátormi a elektronikou. Z českých skladateľov to bol Petr Hapka. V nedeľu 21. februára sa skladateľ a dirigent Svetozár Štúr ml. dožíva 70 rokov.



Svetozár Štúr ml. sa narodil 21. februára 1951 v Bratislave. Pochádza z významnej štúrovskej rodiny, jeho prapradedom bol Samuel Štúr, brat Ľudovíta Štúra. Jeho otec Svetozár Štúr bol publicista, novinár - v roku 1968 sa stal poslancom Slovenskej národnej rady aj Federálneho zhromaždenia, po nástupe normalizácie ho však vylúčili z komunistickej strany, zbavili všetkých funkcií a zakázali mu pracovať vo svojom odbore. Mamou Svetozára Štúra ml. bola divadelná vedkyňa Nella Štúrová.



V rodine Štúrovcov bolo viacero právnikov a lekárov, takže smerovanie mladého Svetozára Štúra bolo pre viacerých prekvapením. Vyštudoval hru na klavíri, kompozíciu a dirigovanie na bratislavskom konzervatóriu a ten istý odbor potom študoval aj na Hudobnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Bol žiakom hudobného skladateľa Jána Cikkera a dirigenta Ladislava Slováka.



Po ukončení štúdia pracoval ako dirigent v Lúčnici, ktorú spoluzakladal jeho otec. Ako zvykne s úsmevom hovoriť, on a Barbora Nosáľová boli prvými "lúčničiarskymi" deťmi, pretože aj jeho manželka je bývalá Lúčničiarka. V roku 1976 sa stal umeleckým vedúcim orchestra Lúčnice. Istý čas pôsobil vo filharmónii v Káhire a na Kube. V roku 1988 sa stal šéfdirigentom SĽUK-u. Ako dirigent spolupracoval aj so Slovenskou filharmóniou, Československým rozhlasom, Operou Slovenského národného divadla.



Už počas štúdia začal inklinovať k scénickej a filmovej hudbe. Pomohla k tomu aj náhoda, keď cez prestávku v škole preludoval v na klavíri a do miestnosti vošiel profesor Josef Budský. "Mali sme zakázané hrať 'džezoviny', tak som si hovoril, no dobre chlapče, skončil si na škole," spomína Štúr v rozhovore v rámci projektu Oral history Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. No Budský si ho zavolal s tým, že by sa podobná hudba hodila do Saroyanovej hry Čas tvojho žitia, ktorú inscenoval v Činohre Slovenského národného divadla (SND). Neskôr Štúr spolupracoval aj s ďalšími režisérmi - Milošom Pietorom, Pavlom Hasprom, Ľubomírom Vajdičkom, či Emilom Horváthom mladším.



K filmovej hudbe priviedla Štúra spolupráca s Dušanom Trančíkom na jeho filme Víťaz z roku 1978. "Veľmi úzke, temer až rodinné vzťahy s Dušanom Trančíkom nás pri takmer banálnej príležitosti spojili za klavírom. Končil som VŠMU a to, že som zaujal Dušana svojimi hudobnými motívmi, bolo mojím životným šťastím," povedal Svetozár Štúr ml. v rozhovore pre mesačník film.sk.



V tom istom roku tiež vytvoril hudbu k filmu Štefana Uhera Zlaté časy. Štúrova spolupráca s Uherom pokračovala vo filmoch Kosenie jastrabej lúky (1981), Pásla kone na betóne (1982), Šiesta veta (1986), či Správca skanzenu (1988).



Štúr zložil hudbu k filmu Pomocník, ktorý Zoro Záhon nakrútil v roku 1981 podľa prózy Ladislava Balleka. S režisérom Miloslavom Lutherom spolupracoval na filme Štek (1988), so Stanislavom Párnickým na filmoch Kára plná bolesti (1985), či na snímke ...kone na betóne (1995), ktorá nadväzovala na Uherov film z roku 1982.



Vytvoril tiež hudbu k dokumentárnym filmom Jána Pirocha z horolezeckého prostredia Kangchenjunga (1981) a Sagarmatha (1988). Jeho zatiaľ poslednou filmovou prácou je spolupráca s režisérom Jánom Zemanom na televíznej rozprávke Zlatý chlieb (2001).



"Niektorí režiséri boli v hudbe veľmi dobre podkutí, vyznali sa v nej, ako napríklad Luther alebo Párnický. Ale aj tí, čo sa od hudby držali trochu bokom a nechali ma pracovať viac-menej samostatne, dokázali byť prínosní," povedal Svetozár Štúr ml. v rozhovore pre film.sk. Vysvetlil tiež, prečo od 90. rokov zmiernil svoje pracovné tempo: "Pretože ešte chcem prežiť pár rokov v penzii, pribrzdil som svoje pracovné aktivity a odovzdávam štafetu mladšej generácii." Dohromady sa ako autor hudby podpísal pod stovku filmov, televíznych inscenácií, dokumentov či seriálov.