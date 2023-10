Sklenár: NATO oceňuje, že SR si plní záväzky pri budovaní spôsobilostí

Brusel 12. októbra (TASR) - Po summite vo Vilniuse je dôležité sledovať ako si Severoatlantická aliancia plní svoje plány v oblasti spoločnej obrany. Uviedol to vo štvrtok minister obrany SR Martin Sklenár na záver dvojdňového zasadnutia ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Sklenár uviedol, že hlavnou časťou štvrtkových diskusií bolo budovanie spoločnej obrany a odstrašenia, zhodnotenie obranných plánov a posilňovanie spôsobilostí, na čom sa lídri NATO dohodli v lete na summite vo Vilniuse.



"Hovorili sme o tom, ako budujeme naše jednotky, našu zostavu v rámci kolektívnej obrany. Veľmi efektívnym spôsobom sa snažíme presadzovať moderné plány pre kolektívnu obranu a zdieľať spoločnú zodpovednosť za udržiavanie mieru na území NATO," opísal situáciu.



Zdôraznil, že nejde len o plnenie záväzkov v podobe počtu vojakov či vojenského vybavenia, ale aj o zdieľaný pocit zodpovednosti. Ak by niektoré krajina nechcela vzhľadom na riziká plniť nejaké úlohy, tak to sa následne prenesie na plecia ostatných členov Aliancie. Aj preto treba o tom otvorene debatovať a predchádzať takýmto scenárom.







"V rámci diskusií zaznelo ocenenie, že Slovensko vo všetkom, čo robí v posledných rokoch, dokáže zrýchliť tempo plnenia svojich záväzkov, čo sa týka budovania spôsobilostí. Takže napríklad naša ťažká brigáda bude k dispozícii o niekoľko rokov skôr, ako sa to pôvodne očakávalo," vysvetlil.



Sklenár potvrdil, že prebrali aj stav misií a operácií NATO v Kosove, Bosne a Hercegovine či v Iraku. Zhodli sa, že na západnom Balkáne nastala opäť "citlivá situácia". Misiu v Bosne a Hercegovine má na starosti Európska únia, ktorej predstavitelia spojencov oboznámili s potrebnými faktami.



"V Kosove došlo nedávno k zvýšeniu napätia. NATO tam posilnilo svoju prítomnosť a zohralo dôležitú úlohu pri stabilizácii pomerov a deeskalácii krízy," povedal Sklenár. Dodal, že EÚ a NATO vyzvali Belehrad a Prištinu, aby pokračovali v zmierovacom dialógu.



Minister pripomenul, že slovenskí vojaci sú zapojení do operácie v Iraku zameranej na reformu bezpečnostného sektora tejto krajiny. Sú tiež súčasťou misie EÚ v Bosne a sú zastúpení na tamojšom veliteľstve NATO. Z rozhodnutia parlamentu slovenskí vojaci nepôsobia na misii NATO v Kosove (KFOR), keďže Slovensko neuznáva jeho nezávislosť.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)