Sklenár: Podpora Ukrajiny je investíciou do našej vlastnej obrany

Brusel 15. júna (TASR) - Štvrtkové rokovania ministrov obrany Severoatlantickej aliancie v Bruseli bolo zamerané prioritne na podporu Ukrajiny v jej boji proti bezprecedentnej ruskej agresii, uviedol s odkazom na prvú časť dvojdňového podujatia minister obrany SR Martin Sklenár. Informuje o tom spravodajca TASR.



Minister svoju prítomnosť v bruselskej centrále Aliancie využil na viacero bilaterálnych a multilaterálnych rokovaní s rezortnými partnermi zo spojeneckých krajín. Tie boli podľa jeho slov zamerané prioritne na podporu Ukrajiny v boji proti bezprecedentnej ruskej agresii, ako aj na prehlbovanie spolupráce obranného priemyslu Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny.



Rokovania v Bruseli využil Sklenár na stretnutie s holandskou ministerkou obrany Kajsou Ollongrenovou, ktorej poďakoval za pokračujúci záujem o bezpečnosť Slovenska a hľadanie rôznych alternatív posilnenia obranných kapacít. V závere dňa mal na programe aj stretnutie s nemeckým rezortným kolegom Borisom Pistoriusom.



Sklenár spresnil, že počas rokovania Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny, ako aj ďalších rozhovorov vo formáte NATO-Ukrajina, sa ministri obrany venovali aktuálnym prioritným potrebám nášho východného suseda.



"Naša podpora Ukrajiny je dlhodobá, vnímame ju ako investíciu do našej vlastnej obrany a bezpečnosti. V pomoci musíme pokračovať, čo potvrdzuje aj deštrukcia Kachovskej priehrady. Táto udalosť poukazuje na to, aké dôležité je, aby Ukrajina obnovila kontrolu nad svojím územím," odkázal minister.



Okrem toho zopakoval, že Slovensko naďalej aktívne podporuje iniciatívu Európskej komisie v procese urýchlenia a zvýšenia produkcie delostreleckej munície. Dodal, že slovenské zbrojárske spoločnosti majú príležitosť získať významnú podporu z EÚ na investície do zvyšovania výrobných kapacít delostreleckej munície aj pre doplnenie vlastných skladových zásob i pre potreby Ukrajiny.



Jedným zo záverov prvého rokovacieho dňa bolo tiež oficiálne pripojenie Ukrajiny k spolupráci Slovenska a Česka pri obstarávaní a prevádzke švédskych pásových bojových obrnených vozidiel CV-90. Ministri obrany troch uvedených krajín podporili intenzívnejšiu spoluprácu v tejto oblasti podpísaním spoločného memoranda o porozumení.



