Sklenár: Pokračovanie podpory Ukrajiny je stále prioritou číslo jeden

Brusel 24. mája (TASR) - V záujme podpory mieru a stability v našom regióne a vo svete je pokračovanie podpory Ukrajiny prioritou číslo jeden. Uviedol to minister obrany SR Martin Sklenár po utorkovej schôdzke šéfov rezortov obrany krajín EÚ v Bruseli. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kakaščíková.



Ministri počas stretnutia v Bruseli rokovali najmä o vojenskej pomoci pre Ukrajinu, napredovaní v iniciatíve dodávky munície pre ukrajinskú armádu, ako aj o dôsledkoch vojny pre budúce obranné spôsobilosti EÚ.



Šéf slovenského rezortu obrany na zasadnutí zdôraznil potrebu čo najrýchlejšieho schválenia súboru opatrení na zvýšenie výrobných kapacít obranného priemyslu na splnenie ambície poslať milión delostreleckých nábojov na Ukrajinu.



"Ako EÚ chceme zostať kredibilným partnerom, preto je potrebné pretaviť spoločné ambície našej podpory do konkrétnych krokov. V utorok sme sa preto stretli s cieľom prediskutovať viacero otázok, a to vrátane zaistenia udržateľnosti poskytovanej pomoci pre našich východných susedov," uviedol Sklenár. Zároveň potvrdil odhodlanie SR ďalej vytrvať v podpore Ukrajiny.



Sklenár absolvoval v Bruseli aj bilaterálne stretnutie so svojím nemeckým kolegom Borisom Pistoriusom, ktorého informoval o prioritách nového vedenia MO SR v obrannej politike. Potvrdil tiež zachovanie kontinuity transatlantického smerovania Slovenska, pokračovanie v modernizácii Ozbrojených síl (OS) SR a zachovanie obranných výdavkov na úrovni minimálne dvoch percent HDP.



Nemecko je podľa Sklenára naším blízkym a dôveryhodným partnerom, ktorý mimo iného chráni vzdušný priestor SR systémom Patriot. Pripomenul, že Berlín nám za bojové vozidlá pechoty (BVP) darované na Ukrajinu poskytol tanky Leopard 2A4.



Slovenský minister absolvoval aj rokovanie za účasti generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Jensa Stoltenberga, kde s ostatnými ministrami zhodnotili spoluprácu medzi EÚ a NATO.