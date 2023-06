M. Sklenár rokoval s partnermi z V4 a Nemecka

Bratislava 12. júna (TASR) – Minister obrany SR Martin Sklenár ocenil pokračujúci záujem Nemecka o bezpečnosť Slovenska, najmä iniciatívu ďalej poskytovať kapacity na posilňovanie spôsobilostí slovenských ozbrojených síl. Uviedol to v nedeľu na rokovaní so štátnou tajomníčkou nemeckého rezortu obrany Siemtje Möllerovou, informoval TASR komunikačný odbor Ministerstva obrany SR.



Stretnutie sa konalo v rámci prvého dňa rozhovorov s partnermi z Vyšehradskej skupiny (V4) a Nemecka. Šéf slovenského rezortu obrany nemeckú štátnu tajomníčku informoval o zámere rýchlo obstarať systém protivzdušnej obrany veľmi krátkeho a stredného dosahu. Vyzdvihol tiež darovanie dvoch systémov protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu MANTIS, ktoré dodatočne posilnia schopnosť Slovenska kontrolovať svoj vzdušný priestor.



"Nemecko je pre Slovensko a aj ostatné krajiny V4 strategickým partnerom a som rád, že spolupráca v rámci medzinárodných organizácií a multilaterálnych rokovaní sa čoraz viac prenáša aj na praktickú úroveň, a to predovšetkým pri zvyšovaní obranyschopnosti a podpore obranného priemyslu," uviedol Sklenár.



S Möllerovou sa zhodli, že nemecké tanky Leopard, ktorými už disponujú všetky krajiny V4, ponúkajú potenciál na ďalšie prehlbovanie regionálnej obrannej spolupráce.



Na Slovensko sú postupne dodávané tanky Leopard 2A4 ako dar od Nemecka za poskytnutie bojových vozidiel pechoty (BVP-1) Ukrajine, pripomenul komunikačný odbor MO SR. Nemecko súčasne plánuje transformáciu svojho príspevku k Mnohonárodnej bojovej skupine NATO, ktorá pôsobí na Slovensku a ktorú taktiež posilní týmto typom tankov.



Sklenár a Möllerová rokovali tiež s poľským veľvyslancom Krzysztofom Strzalkom, námestníkom českej ministerky obrany Danielom Blažkovcom a maďarským ministrom obrany Kristófom Szalay-Bobrovniczkym. Rozhovory sa týkali podpory Ukrajiny zo strany NATO a EÚ, ako aj postojov krajín V4 a Nemecka pred júlovým summitom NATO vo Vilniuse.



Závery z tohto summitu môžu podľa nich výrazne prispieť k posilneniu transatlantického spojenectva a kolektívnej obrany. "Okrem toho bude summit príležitosťou jasne artikulovať naše záujmy smerujúce k posilneniu našich obranných spôsobilostí, ako aj možnosťou vyslať jasný signál, že sme naďalej odhodlaní podporovať ukrajinských obrancov v snahe získať späť Ruskom okupované územia," doplnil Sklenár.