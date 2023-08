Sklenár: SNP je pre všetkých Slovákov symbolom boja za slobodu

Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) je pre všetkých Slovákov symbolom boja za slobodu a ľudské práva. Uviedol to minister obrany Martin Sklenár. Zdôraznil, že účastníci Povstania sa otvorene a odhodlane vzopreli nacizmu, čím potvrdili záujem vziať osud národa do vlastných rúk.



"Počas tvrdých a neľútostných bojov v zákopoch, horách, na šírych poliach, tam boli položené základy našej modernej štátnosti, národného povedomia, vlasteneckého cítenia, ale aj vojenskej tradície, na ktoré sme právom hrdí," povedal minister.



Ako priblížila hovorkyňa ministerstva obrany Mária Precner, predstavitelia rezortu si na čele so Sklenárom v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici spolu s najvyššími slovenskými ústavnými činiteľmi a velením Ozbrojených síl SR v utorok pripomenuli 79. výročie vypuknutia SNP.