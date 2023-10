Sklenár: SR sa v NATO sústreďuje na udržateľnú pomoc pre Ukrajinu

Brusel 11. októbra (TASR) - Slovensko sa v rámci Severoatlantickej aliancie sústreďuje najmä na udržateľnú pomoc svojho obranného priemyslu pre Ukrajinu. Uviedol to v stredu minister obrany SR Martin Sklenár po skončení prvej časti dvojdňového zasadnutia ministrov obrany NATO v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Sklenár pripomenul, že v stredu zasadala najprv kontaktná skupina pre obranu Ukrajiny pod vedením USA. Neskôr sa ministri v rámci zasadnutia Rady NATO - Ukrajina stretli s ukrajinským rezortným kolegom Rustemon Umerovom. Podľa Sklenára stretnutie vysiela silný signál vývoja vzťahov medzi oboma stranami.



"Tieto vzťahy sa vo veľkej miere venujú prebiehajúcej vojne na Ukrajine, ale definujú aj zmenu vzťahu, ktorý je takto rovnocennejší a reflektuje aj to, že NATO nielen pomáha Ukrajine, ale aj to, že skúsenosti, ktoré Ukrajina získava z bojísk sú pre nás neoceniteľné pri plánovaní našich spôsobilostí a rozvoji našich plánov," opísal situáciu minister.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Bruseli žiadal spojencov o ďalšie zbrane, ktoré majú pomôcť jeho krajine pri obrane. Dostal prísľub Dánska a Belgicka o dodávke stíhačiek F-16.



Sklenár zdôraznil, že NATO a jej členské krajiny jasne ukazujú neprestávajúcu podporu pre Ukrajinu.



"Toto nie je vojna, ktorú by si vybrala Ukrajina, alebo my všetci. Našim prvotným záujmom, a pristupujú k tomu zhodne všetky členské krajiny, je pokračovať v tejto podpore, pretože to má zmysel aj pre našu vlastnú bezpečnosť, nielen pre oslobodenie Ukrajiny," odkázal.



Upozornil, že členské krajny NATO poskytujú Ukrajine to, čo môžu a vznikajú rôzne koalície krajín pre rôzne druhy vojenského vybavenia. Sklenár spresnil, že Slovensko sa sústreďuje na udržateľnú pomoc obranného priemyslu.



"Sústreďujeme sa na prácu v oblasti odmínovania, poskytovania výcviku pre odmínovačov a systémov odmínovania a hľadáme partnerov, s ktorými by sme boli schopní zvyšovať produkciu slovenských systémov Božena a dodávať ich na Ukrajinu," uviedol Sklenár.



Dodal, že výrobcovia munície na Slovensku zvyšujú svoju kapacitu. Sú tiež v kontakte s ukrajinskými firmami a spoločne definujú možnosti vývoja nových húfnic, ktoré zohľadnia skúsenosti z bojov proti ruským okupantom.



Sklenár: Podpora Ukrajine bude v niektorých sférach pokračovať aj s novou vládou





Minister obrany SR Martin Sklenár si myslí, že slovenská podpora Ukrajine bude v niektorých oblastiach pokračovať aj po nastúpení novej koaličnej vlády, ktorá práve vzniká. Informuje o tom spravodajca TASR.



Sklenár to naznačil v stredu v rámci dvojdňového zasadnutia ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli.



Na otázku TASR či počas rokovaní ministrov, aj vzhľadom na výsledok parlamentných volieb a zostavovanie novej vlády nebola spochybnená kontinuita pomoci Slovenska pre Ukrajinu, Sklenár uviedol, že takéto otázky zatiaľ nedostal.



"Ak sú nejaké pochybnosti, myslím si, že je fér povedať, že podpora zo Slovenska bude v niektorých oblastiach určite pokračovať. Predovšetkým myslím na obrannú spoluprácu a obrannú podporu. To, čo je schopný priemysel na Slovensku vyprodukovať, to nespochybňuje nikto z politického spektra," opísal situáciu.



Podľa jeho slov vidí priestor na pokračovanie v takejto podpore aj po nástupe novej vlády. Zároveň dodal, že z pohľadu bezpečnosti a obrany stále platí, že o čo viac vieme Ukrajincom pomôcť ukončiť konflikt, ktorý rozpútalo Rusko, tým je to pre nás lepšie.



"Rusi majú záujem o vyčerpávajúcu vojnu, ktorá má trvať dlho. Blíži sa opäť zima, o to to bude pre Ukrajinu náročnejšie. Ale čím viac podpory vieme poskytnúť, tak o to jednoduchšie pre nás bude v budúcnosti udržiavať bezpečnosť a obranu na Slovensku," dodal.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)