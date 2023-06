Sklenár: Systém protivzdušnej obrany by mohla zohnať ešte táto vláda

Praha 2. júna (TASR) - Proces zaobstarania systému protivzdušnej obrany by slovenská vláda odborníkov chcela dokončiť ešte do septembrových predčasných parlamentných volieb, pričom projekt by mohli urýchliť aj skúsenosti Česka. Po stretnutí s českou rezortnou partnerkou Janou Černochovou to v piatok v Prahe uviedol slovenský minister obrany Martin Sklenár, informuje spravodajkyňa TASR.



"Skúsenosti, ktoré nám česká strana aj počas dnešného rozhovoru ponúkla zo svojho obstarávania, sú pre nás užitočné a pomáhajú nám posunúť sa vpred rýchlejšie," povedal slovenský šéf rezortu obrany. "Dúfame, že toto bude jeden z projektov, ktorý sa aj našej vláde odborníkov podarí dotiahnuť do konca ešte pred voľbami," dodal.



Ministri spolu hovorili aj o ďalších projektoch. "Tak, ako nám má čo ponúknuť Slovensko, tak my máme čo ponúknuť Slovensku. Konkrétne sme diskutovali o možnostiach, ktoré sa týkajú ručných zbraní a lietadiel," povedala Černochová a spresnila, že ide o cvičné lietadlá L-39NG. Je podľa nej na rozhodnutí slovenskej vlády, či bude mať o české stroje záujem.



Sklenárovi sa poďakovala za to, že jeho rezort pomohol Česku vyriešiť problém s nákupom bojových vozidiel pechoty, keď sa české ministerstvo dostalo vo výberovom konaní do zložitej situácie. Pripomenula, že s jeho predchodcom Jaroslavom Naďom uzavrela na Slovensku memorandom o spolupráci. Rovnaké stroje v tom čase nakupovala aj SR. Spolupracovať chcú tiež pri niektorých vojenských skúškach, ktoré sú nutné v rámci uvádzania týchto strojov do prevádzky.



Bývalému ministrovi tiež odkázala poďakovanie za pomoc pri vyrokúvaní obrannej dohody s USA. Poskytol jej podľa nej know-how, aby sa Česko niektorým veciam v dohode vyhlo.



Černochová zdôraznila, že hoci je Sklenár ministrom úradníckej vlády, jeho návštevu to nijako neznižuje. Sklenár sa stal ministrom obrany v polovici mája, keď slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala novú úradnícku vládu. Dovtedy pôsobil na ministerstve obrany ako generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky.