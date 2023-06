Sklenár:Dezinformácie sa sústredia na kampaň,proces volieb neovplyvnia

Praha 2. júna (TASR) - Škodlivý dezinformačný vplyv v predvolebnej kampani na Slovensku je podľa ministra obrany SR Martina Sklenára reálny. Proces volieb to však podľa neho neovplyvní a ich výsledky budú objektívne. Uviedol to v piatok po stretnutí s českou ministerkou obrany Janou Černochovou, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Škodlivý dezinformačný vplyv v predvolebnej kampani je veľmi reálny. Vidíme to na skúsenostiach aj z iných krajín, či už z Británie alebo zo Spojených štátov, z Francúzska," povedal Sklenár.



Zdôraznil, že je nutné oddeliť túto skutočnosť od procesu sčítavania hlasov. "Tam môžeme plnohodnotne očakávať absolútnu kredibilitu takéhoto procesu. Ľudia nemusia mať pocit, že by bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniteľný alebo ovplyvnený. Výsledky volieb budú absolútne objektívne," vyhlásil slovenský minister.



Dezinformácie sú podľa neho súčasťou dnešného sveta, nemožno ich existenciu popierať, ani si pred nimi zatvárať oči. "Treba to práveže naopak otvorene priznať, aby mali ľudia možnosť si v takomto informovanom prostredí vyhodnocovať, z akých zdrojov čerpajú a aké informácie používajú na vytváranie si svojho názoru práve pri voľbách," vysvetlil šéf slovenského rezortu obrany.



Predčasné parlamentné voľby, ktoré sa budú na Slovensku konať 30. septembra, označil za dôležitý akt v rámci demokratického systému. Verí, že Slováci budú mať dostatok informácií, aby si v predvolebnej kampani vytvorili informovaný názor.