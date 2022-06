SK+MED žiada zvýšenie úhrad za kategorizované zdravotnícke pomôcky

Bratislava 2. júna (TASR) - Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) žiada pre infláciu zvýšenie úhrad za zdravotnícke pomôcky hradené z verejného zdravotného poistenia. Rokuje o tom s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR. Ak nedôjde k zohľadneniu požiadaviek, nevylučuje asociácia ani odchod niektorých dodávateľov z trhu. Pre TASR to uviedla jej výkonná riaditeľka Katarína Danková. Ministerstvo potvrdilo, že s výrobcami rokuje.



"Z dôvodu enormnej inflácie cien vstupov pri výrobe zdravotníckych pomôcok, ako aj vojnovej situácie na Ukrajine dochádza k neustálemu zvyšovanou nákladov na výrobu a distribúciu zdravotníckych pomôcok," skonštatovala Danková. Poukázala pri tom na potrebu zvyšovania úradne určených cien kategorizovaných zdravotníckych pomôcok.



V prípade, ak štát dlhodobo nezohľadní nutnosť zvýšenia úhrad, hrozí podľa Dankovej odchod niektorých dodávateľov z trhu. "Spôsobí to nedostupnosť zdravotníckych pomôcok na trhu, u niektorých pomôcok sa zvyšovanie cien môže premietnuť do peňaženky pacienta," dodala.



Asociácia podľa nej s MZ SR o danej situácii rokuje, TASR to potvrdil aj komunikačný odbor rezortu. Rezort deklaroval, že chce čo najskôr nájsť riešenie prijateľné pre obe strany. "Ministerstvo zdravotníctva chápe objektívne vzniknutú nepriaznivú situáciu a vynaloží maximálne úsilie na to, aby sme v konštruktívnej diskusii našli čo najskôr kompromisné riešenie prijateľné pre obe strany pri rešpektovaní objektívnych potrieb dodávateľov a aktuálnych rozpočtových možností rezortu," uviedol s tým, že jeho záujmom je pozitívny posun vo veci.