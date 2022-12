SKMTP: Vyplácanie stabilizačných príspevkov prináša chaos

Bratislava 19. decembra (TASR) - Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP) kritizuje zmeny vo vyplácaní stabilizačných príspevkov. Okrem toho, že vláda nedodržala slovo, poukazuje aj na chaos pri administrácii. "Žiadame prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby vyzvala dočasne poverenú vládu, aby si v rámci (de)stabilizačného príspevku prestali brať politici zdravotníkov za rukojemníkov," uviedla prezidentka komory Iveta Šluchová.



Komora upozorňuje, že súčasná situácia so stabilizačným príspevkom znechucuje jej členov a destabilizuje systém. "Celá situácia, do ktorej stiahli politici nielen pacientov, ale aj zdravotníkov, má za následok hnev a odpor pacientov aj zdravotníkov voči poslancom a vláde. Ďalej sa prehlbuje neistota a narastá demotivácia zdravotníkov." podotkla Šluchová.



Okrem toho podľa komory spôsobujú zmeny vo vyplácaní príspevku aj chaos v rámci administratívneho spracovania jednotlivých dohôd pre zdravotníkov. "Zdravotníci zároveň nie sú dostatočne alebo vôbec informovaní personálnymi oddeleniami poskytovateľov, nevedia, akú daň budú musieť odviesť. Zároveň niektoré dohody na stabilizačný príspevok boli zo dňa na deň stiahnuté pre údajné chyby a nutnosť ich prepracovania," vysvetlila prezidentka komory.



Pripomína, že všetky zdravotnícke profesie opakovane upozorňujú na potrebu systémového riešenia pre všetkých zdravotníkov. "Mzdy lekárov bez komplexného riešenia celého zdravotníctva a všetkých zdravotníkov prehĺbili frustráciu a bez normálnych riešení v krátkom čase systém aj tak skolabuje, nebude možné udržať chod jednotlivých oddelení, ale aj ambulancií," doplnila Šluchová.



Stabilizačný príspevok v celkovej výške 5000 eur bude zdravotníkom vyplatený na dvakrát, do konca roka dostanú 2500 eur. Druhá časť príspevku sa vyplatí v závislosti od prijatia alebo neprijatia legislatívnej úpravy, ktorá má zabezpečiť oslobodenie od zdravotných a sociálnych odvodov. Jej platnosť je závislá od schválenia Národnou radou SR a od podpisu prezidentky SR Zuzany Čaputovej.