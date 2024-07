Škola pre mladých lídrov sa zameriava aj na rétorické schopnosti detí

Bratislava 5. júla (TASR) - Projekt Škola pre mladých lídrov, ktorý pripravuje Úrad komisára pre deti (ÚKPD), je zameraný na detské práva, konkrétne na právo detí vyjadrovať sa k veciam, ktoré sa ich týkajú, a na rozvoj rétorických a organizačných schopností. Podporovať má mladých lídrov aj zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jeho prvý ročník sa bude konať 19. až 23. augusta. TASR o tom informovala Iveta Adamová z ÚKPD.



"Doteraz mali mladí možnosť vyjadrovať sa k rôznym témam, no teraz chceme poskytnúť nadstavbu pre tých, ktorí by chceli byť lídrami pre rôzne skupiny a reprezentovať ich záujmy a postoje, vypracovávať odporúčania, s ktorými by mohol štát pracovať aj pri legislatívnych zmenách a podobne," priblížila Adamová. Projekt bude zahŕňať podporu lídrov z radov detí, žiakov, študentov, ukrajinských detí, detí so zdravotným znevýhodnením, detí z centier pre deti a rodiny, aj rôznych ďalších skupín, ktoré potrebujú zvýšenú pomoc.



Detská participácia všeobecne prebieha v dvoch rovinách. Prvá rovina umožňuje deťom vyjadrovať sa k problémom, ktoré ich ovplyvňujú. Druhá rovina spočíva v tom, že mládež si vyberá svojich vlastných lídrov a tí formujú rôzne oblasti. "Na rozdiel od mládežníckych parlamentov, ktoré napríklad priamo ovplyvňujú rozhodnutia obcí a miest, tu pôjde o podporu líderských schopností detí, ktoré môžu reprezentovať napríklad v oblasti detských práv celé cieľové skupiny detí," doplnila Adamová s tým, že ÚKPD čerpá pri tomto projekte inšpiráciu z jeho predchádzajúcich skúseností.