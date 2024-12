Ministerstvo: Škola remesiel ÚĽUV je zaradená do zoznamu UNESCO

Bratislava/Asunción 5. decembra (TASR) - Škola remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) bola zaradená do Zoznamu dobrých praktík ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Stalo sa tak vo štvrtok počas 19. zasadnutia Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ktoré sa koná v týchto dňoch v Asuncióne, hlavnom meste Paraguaja. TASR o tom informovali z Ministerstva kultúry (MK) SR i zo SĽUK-u.



"Slovenská republika prvýkrát podala návrh na výber do Zoznamu dobrých praktík ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva. Tento zoznam obsahuje programy, projekty a aktivity, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva a najlepšie odrážajú princípy a ciele UNESCO Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva," priblížil rezort kultúry.



Okrem Slovenska podali návrh na včlenenie do tohto zoznamu Ukrajina (Program na ochranu tradície hudobných nástrojov kobzy a ninery) a Omán (Mládežnícky výcvikový program pre jachtárov).



Na rozdiel od Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, kde bolo podaných až 53 nominácií na zápis (Slovenská republika má na tomto zozname deväť prvkov), Zoznam dobrých praktík ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva nie je podľa ministerstva v centre záujmu členských štátov. Deje sa tak podľa neho napriek tomu, že na poli ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva plní podstatne dôležitejšiu úlohu práve vďaka záchovným a ochranným opatreniam.



Škola remesiel ÚĽUV je od jej založenia v roku 1999 miestom odovzdávania remeselných znalostí a zručností. Hlavným zámerom tohto projektu je uchovávať a rozvíjať tradičné remeslá ako súčasť kultúrneho dedičstva. Deje sa tak prostredníctvom troch regionálnych centier remesiel (RCR), ktoré sú kontaktnými pracoviskami s poradenskou a vzdelávacou činnosťou špecializujúcou sa najmä na regionálne a zanikajúce remeselné techniky. Od roku 1999 je v Bratislave, od roku 2005 v Banskej Bystrici a od roku 2013 v Košiciach.



Medzivládny výbor pritom už 3. decembra schválil aj nomináciu Republiky srbskej pod názvom Insitné umenie v Kovačici do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Insitné umenie predstavuje významný prejav kultúrneho dedičstva slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.