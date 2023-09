Škôlka rezortu obrany mešká, otvoria ju pravdepodobne až v 2024

Bratislava 9. septembra (TASR) - Škôlku Ministerstva obrany (MO) SR otvoria neskôr, ako sa plánovalo. Prvé deti by mali prejsť jej bránami na začiatku školského roka 2024/2025. Dôvodom sú podľa rezortu nepredvídateľné okolnosti, ktoré odsunuli aj kolaudáciu plánovanú na august. Pre TASR to uviedla Michaela Lacková z tlačového oddelenia MO SR.



"Vzhľadom na vzniknuté nepredvídateľné okolnosti bolo potrebné upraviť pôvodnú projektovú dokumentáciu a vzniknuté zmeny zohľadniť aj v pripravovanom dodatku k pôvodnej zmluve o dielo. Z uvedených dôvodov predpokladáme obnovenie stavebných prác v druhej polovici septembra 2023," vysvetlila Lacková.



O materskú školu je podľa prieskumu medzi zamestnancami rezortu veľký záujem. "Počet záujemcov prevyšoval plánovanú kapacitu materskej školy, teda 60 detí," načrtla Lacková. Zriaďovateľom materskej školy bude Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany (BARMO).



Projekt by mal byť dofinancovaný z plánu obnovy sumou 990.000 eur. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti podľa stanoviska momentálne čaká na podpis ministra školstva. Celkovú cenu stavebných prác v marci odhadovali na 1,49 milióna eur.



Škôlka vznikajúca v areáli Kutuzovových kasární v Bratislave bude slúžiť pre deti zamestnancov rezortu. Stavbu budujú z montovaných modulov zo systému oceľových profilov, pričom má byť zaradená do energetickej triedy A0 a spĺňať všetky moderné ekologické trendy, ako sú napríklad zelená strecha či fotovoltika.