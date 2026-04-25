Školská inšpekcia identifikuje postoje podporujúce radikalizáciu
Inšpektori dlhodobo sledujú školskú klímu, vzťahy a postoje žiactva, ktoré predstavujú významné indikátory rizík súvisiacich s radikalizáciou.
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) identifikuje v školskom prostredí prítomnosť postojov a vzorcov správania, ktoré predstavujú rizikové podhubie pre vznik radikalizácie. Ide najmä o toleranciu k násiliu ako riešeniu problémov, súhlas s obmedzovaním práv určitých skupín či prejavy nízkej miery inkluzívnosti. Pre TASR to skonštatovala hovorkyňa ŠŠI Katarína Matejková.
Inšpektori dlhodobo sledujú školskú klímu, vzťahy a postoje žiactva, ktoré predstavujú významné indikátory rizík súvisiacich s radikalizáciou. „Časť žiakov zažíva v školách nedostatok pocitu bezpečia a pohody, zvýšenú psychickú záťaž, stres či úzkosť. Súčasne evidujeme pomerne rozšírené prejavy šikanovania, verbálneho znevažovania a v niektorých prípadoch aj ponižujúceho správania. Významným faktorom je aj osamelosť a sociálna izolácia časti žiakov,“ priblížila hovorkyňa. Ako upozornila, práve tieto skúsenosti sa ukazujú ako úzko prepojené s vyššou mierou akceptácie vylučujúcich, autoritárskych a násilných postojov.
ŠŠI považuje za slabiny systému najmä nedostatočné systematické posilňovanie bezpečného a podporného školského prostredia, rezervy v oblasti budovania vzťahov a inkluzívnej kultúry školy, ako aj limitované kapacity škôl na včasnú identifikáciu a odborné riešenie psychickej záťaže žiakov. Za dôležitý aspekt označila aj potrebu posilniť kompetencie škôl v oblasti práce s hodnotami, kritického myslenia a prevencie extrémizmu.
Pripravovanú legislatívu zameranú na prevenciu radikalizácie a ochranu detí v online priestore vníma inšpekcia ako potrebný krok. Zároveň však poukázala na to, že efektívnosť legislatívy bude závisieť od prepojenia s praxou škôl - najmä od podpory preventívnych programov, dostupnosti odborných kapacít (školskí psychológovia, sociálni pedagógovia), systematického vzdelávania pedagógov a posilnenia spolupráce medzi školou, rodinou a ďalšími inštitúciami.
Škola zohráva kľúčovú úlohu nielen vo vzdelávaní, ale aj v ochrane detí a formovaní ich postojov. Posilňovanie bezpečia, spravodlivosti, rešpektujúcich vzťahov a participácie žiakov preto ŠŠI považuje za zásadný predpoklad účinnej prevencie radikalizácie s dlhodobým spoločenským dosahom.
