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Školská inšpekcia poukázala na príklady dobrej praxe z inšpekcií
Ukazujú, ako školy prostredníctvom premyslených vzdelávacích prístupov, spolupráce, inklúzie či zmysluplného využívania technológií vytvárajú podmienky na rozvoj detí a žiakov.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) počas inšpekcií na školách zaznamenala v školskom roku 2025/2026 viaceré inšpiratívne príklady dobrej praxe. Ukazujú, ako školy prostredníctvom premyslených vzdelávacích prístupov, spolupráce, inklúzie či zmysluplného využívania technológií vytvárajú podmienky na rozvoj detí a žiakov. Informuje o tom ŠŠI na svojom webe.
Medzi inšpiratívne príklady rozvíjania environmentálnej gramotnosti detí patrí podľa inšpekcie Materská škola vo Vyšnom Žipove (okres Vranov nad Topľou), ktorá uplatňuje zážitkové učenie zamerané na rozvoj environmentálneho povedomia detí. „Prostredníctvom praktických aktivít systematicky podporuje osvojovanie si princípov ochrany životného prostredia vrátane triedenia odpadu a recyklácie. Deti si tak prirodzene rozvíjajú environmentálne zodpovedné správanie a pozitívny vzťah k životnému prostrediu,“ uviedla ŠŠI.
Príklad rozvoja predčitateľských a predpisateľských kompetencií detí priniesla Spojená materská škola na Dobšinského ulici v Nitre, kde vznikla environmentálna učebňa prepájajúca rozvoj predčitateľskej gramotnosti, bádateľských aktivít a environmentálnej výchovy. „Využívaním rôznych metód a aktívnym zapájaním všetkých zmyslov si deti vytvárali pozitívny vzťah k písanému slovu, rozvíjali svoje poznávacie schopnosti a získavali skúsenosti s procesom tvorby. Učiteľky vhodne zvolenými aktivitami efektívne prepojili jazykové, výtvarné a environmentálne vzdelávanie, čím podporovali komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa,“ zhodnotila inšpekcia.
Materská škola vo Fričkovciach (okres Bardejov) je podľa ŠŠI príkladom spolupracujúcej škôlky. Práve spolupráca tejto materskej školy s ostatnými v regióne, zriaďovateľom a so zákonnými zástupcami ukazuje, akým spôsobom možno napĺňať ciele školského vzdelávacieho programu malej vidieckej školy s rešpektovaním osobitostí detí a zároveň ich zapájať do celoslovenských aktivít.
Príkladom outdoorového vyučovania a zmysluplného využitia digitálnych technológií je Základná škola Pionierov 1 v Rožňave, kde sa školský dvor, les či okolie školy stávajú prirodzeným priestorom na objavovanie, experimentovanie a rozvoj kritického myslenia žiakov. Digitálne technológie pritom slúžia ako nástroj tvorivosti, spolupráce a aktívneho učenia.
ŠŠI uviedla, že motivujúca je inkluzívna prax v Základnej škole v Uzovských Pekľanoch (okres Sabinov), ktorá systematicky buduje inkluzívne prostredie založené na spolupráci, vzájomnom rešpekte a sebareflexii žiakov. Príkladom dobrej praxe je najmä prirodzené začleňovanie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít do spoločných vzdelávacích aktivít.
Inšpiratívne príklady podľa ŠŠI možno nájsť aj v oblasti umeleckého vzdelávania. Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta v Bratislave vytvára pre svojich žiakov podmienky porovnateľné s profesionálnym umeleckým prostredím a zapája ich do významných projektov, koncertov a súťaží.
„Príklady dobrej praxe zaznamenané počas školských inšpekcií ukazujú, že ku kvalite vzdelávania významne prispievajú nielen materiálne podmienky, ale aj premyslené vzdelávacie prístupy, spolupráca, profesionalita a angažovanosť pedagogických zamestnancov,“ skonštatovala ŠŠI. Ako dodala, spoločným znakom uvedených príkladov je vytváranie prostredia, v ktorom deti a žiaci dostávajú priestor rozvíjať svoje schopnosti, samostatnosť, tvorivosť a potenciál.
Medzi inšpiratívne príklady rozvíjania environmentálnej gramotnosti detí patrí podľa inšpekcie Materská škola vo Vyšnom Žipove (okres Vranov nad Topľou), ktorá uplatňuje zážitkové učenie zamerané na rozvoj environmentálneho povedomia detí. „Prostredníctvom praktických aktivít systematicky podporuje osvojovanie si princípov ochrany životného prostredia vrátane triedenia odpadu a recyklácie. Deti si tak prirodzene rozvíjajú environmentálne zodpovedné správanie a pozitívny vzťah k životnému prostrediu,“ uviedla ŠŠI.
Príklad rozvoja predčitateľských a predpisateľských kompetencií detí priniesla Spojená materská škola na Dobšinského ulici v Nitre, kde vznikla environmentálna učebňa prepájajúca rozvoj predčitateľskej gramotnosti, bádateľských aktivít a environmentálnej výchovy. „Využívaním rôznych metód a aktívnym zapájaním všetkých zmyslov si deti vytvárali pozitívny vzťah k písanému slovu, rozvíjali svoje poznávacie schopnosti a získavali skúsenosti s procesom tvorby. Učiteľky vhodne zvolenými aktivitami efektívne prepojili jazykové, výtvarné a environmentálne vzdelávanie, čím podporovali komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa,“ zhodnotila inšpekcia.
Materská škola vo Fričkovciach (okres Bardejov) je podľa ŠŠI príkladom spolupracujúcej škôlky. Práve spolupráca tejto materskej školy s ostatnými v regióne, zriaďovateľom a so zákonnými zástupcami ukazuje, akým spôsobom možno napĺňať ciele školského vzdelávacieho programu malej vidieckej školy s rešpektovaním osobitostí detí a zároveň ich zapájať do celoslovenských aktivít.
Príkladom outdoorového vyučovania a zmysluplného využitia digitálnych technológií je Základná škola Pionierov 1 v Rožňave, kde sa školský dvor, les či okolie školy stávajú prirodzeným priestorom na objavovanie, experimentovanie a rozvoj kritického myslenia žiakov. Digitálne technológie pritom slúžia ako nástroj tvorivosti, spolupráce a aktívneho učenia.
ŠŠI uviedla, že motivujúca je inkluzívna prax v Základnej škole v Uzovských Pekľanoch (okres Sabinov), ktorá systematicky buduje inkluzívne prostredie založené na spolupráci, vzájomnom rešpekte a sebareflexii žiakov. Príkladom dobrej praxe je najmä prirodzené začleňovanie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít do spoločných vzdelávacích aktivít.
Inšpiratívne príklady podľa ŠŠI možno nájsť aj v oblasti umeleckého vzdelávania. Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta v Bratislave vytvára pre svojich žiakov podmienky porovnateľné s profesionálnym umeleckým prostredím a zapája ich do významných projektov, koncertov a súťaží.
„Príklady dobrej praxe zaznamenané počas školských inšpekcií ukazujú, že ku kvalite vzdelávania významne prispievajú nielen materiálne podmienky, ale aj premyslené vzdelávacie prístupy, spolupráca, profesionalita a angažovanosť pedagogických zamestnancov,“ skonštatovala ŠŠI. Ako dodala, spoločným znakom uvedených príkladov je vytváranie prostredia, v ktorom deti a žiaci dostávajú priestor rozvíjať svoje schopnosti, samostatnosť, tvorivosť a potenciál.