Školská inšpekcia: Wellbeing podporuje inklúziu a predchádza šikane

Bratislava 13. mája (TASR) - Overený koncept z európskych krajín, ktorý ponúka žiakom v školách možnosť "mať sa dobre a dobre sa učiť" teda wellbeing, je v slovenskom školskom prostredí potrebný. Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) plne podporuje jeho zavedenie do slovenských škôl, pretože podporuje inklúziu a predchádza šikanovaniu v školách.



"Už naše pilotné zisťovanie stavu wellbeingu žiakov a učiteľov v školách v minulom školskom roku ukázalo závažné zistenia ako u žiakov, tak aj u učiteľov. Pričom pocit pohody aktérov vzdelávania a školská úspešnosť sú spojené nádoby, čo potvrdzujú aj medzinárodné štúdie," uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská. Zo zisťovania vyplýva, že 16 percent žiakov sa cítilo v škole osamelo, 13 percent zažívalo šikanovanie, 65 percent dievčat a 45 percent chlapcov zažívalo rôzne formy stresu. Sociálne vzťahy v triede vnímalo ako narušené 17 percent žiakov, oproti tomu 79 percent žiakov vnímalo vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi ako pozitívne.



Ani výsledky upedagogických zamestnancov neboli príliš lichotivé, 78 percent učiteľov deklarovalo určitú formu stresu či záťaže, 27 percent deklarovalo vplyv práce na duševné alebo fyzické zdravie. Sebadôveru vo vlastné schopnosti v oblasti riadenia triedneho kolektívu a vedenia vyučovacej hodiny potvrdilo 85 percent pedagogických zamestnancov.



ŠŠI sa na základe zistení dlhoročného monitorovania klímy školy rozhodla téme wellbeingu intenzívne venovať a spolupracovať s Českou školskou inšpekciou a Fínskou nezávislou agentúrou pre hodnotenie vzdelávania na publikáciách nielen pre vlastnú potrebu, ale aj pre samotné školy. "Výsledkom spolupráce s našimi, českými a fínskymi kolegami je publikácia Sprievodca wellbeingom v školskom prostredí. Je to praktická príručka, ktorá pomôže vytvoriť zo školy bezpečné miesto pre detskú dušu a pre pedagógov pokojné a motivujúce prostredie. Odporúčam ju riaditeľom škôl, učiteľom, rodičom, zriaďovateľom a zároveň dávam do pozornosti pripravované prípadové štúdie prezentujúce inšpiratívne príbehy škôl, ktoré rôznymi spôsobmi a postupmi vytvorili a udržiavajú priaznivú kultúru wellbeingu v ich škole," uzavrela Štofková Dianovská.