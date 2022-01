Školské aktivity a krúžková činnosť sa od pondelka zatiaľ neobnovujú

Bratislava 7. januára (TASR) – Školské aktivity a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach od pondelka 10. januára zatiaľ neobnovujú. Uviedlo to v piatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na svojom webe.



"Avšak na základe uznesenia vlády zo 7. januára bude v najbližších dňoch prijatá zmena nového COVID automatu, od ktorého sa bude ďalej odvíjať aktualizácia manuálu školský semafor," uviedol rezort školstva. Ten bude upravovať režim školských aktivít vrátane krúžkovej činnosti.



Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy. Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným školským semaforom.



Jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie môžu podľa rezortu školstva obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku od 10. januára, pokiaľ zvážia, že epidemická situácia v danom okrese to povoľuje. Ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho antigénového samotestovania podľa školského semafora, teda dvakrát do týždňa.