Školské organizácie protestujú pred NR SR proti balíku zákonov
O školskej legislatíve má parlament rokovať na aktuálnej schôdzi a definitívne ju schváliť.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Školské organizácie a asociácie vo štvrtok popoludní protestujú pred budovou Národnej rady (NR) SR v Bratislave proti predloženým školským zákonom. Žiadajú ich stiahnutie. Zástupcovia občianskej iniciatívy „Takto nie“ zároveň na znak nespokojnosti odovzdali do podateľne parlamentu petíciu. Ministerstvo školstva vníma protest aj petíciu ako normálnu súčasť demokratickej diskusie. Organizátori týchto akcií však podľa neho opakovane a hrubo zavádzajú verejnosť o obsahu navrhovaných zmien.
„Chceme docieliť stiahnutie škodlivého školského zákona z dielne ministra Druckera, ktorý škodí niekoľkým úrovniam školstva,“ uviedol pre TASR Marek Novák z Iniciatívy na podporu cností vo verejnom živote, ktorá je zvolávateľom protestného zhromaždenia. Účastníci protestujú proti zmenám vo financovaní škôl, zavedeniu povinného predprimárneho vzdelávania do materských škôl od troch rokov, zmene podmienok pre domáce vzdelávanie či zmene spôsobu určovania školských obvodov.
Petíciu iniciatívy „Takto nie“ podľa prezidentky Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Evy Ohraďanovej podpísalo vyše 32.000 ľudí. Spomenula aj petíciu pod názvom „Naše deti a školy si nedáme“, odovzdanú poslancom ešte v utorok (14. 10.), ktorú podpísalo takmer 89.000 ľudí. „Dokopy viac ako 120.000 občanov tejto republiky vyjadruje nesúhlas s pripravovanými zmenami zákona,“ doplnila.
Protest podporili aj opozičné KDH, Hnutie Slovensko, Za ľudí a Kresťanská únia.
Z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva pre TASR reagovali, že navrhované zmeny neobmedzujú ani rodičov, ani zriaďovateľov, ani učiteľov. „Ich cieľom je konečne nastaviť systém spravodlivo – tak, aby každé dieťa bez ohľadu na to, kde sa narodilo, alebo aké sú jeho rodinné pomery, malo rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu,“ zdôraznili.
Deklarovali, že zmeny v určovaní školských obvodov majú jednoznačný cieľ, a to zabrániť segregácii a vytváraniu elitárskych klubov v rámci vzdelávacieho systému. Ako priblížili, obce napríklad nebudú môcť určovať obvody tak, aby systematicky vylučovali deti zo znevýhodneného prostredia.
„Úlohou štátu je udržiavať a garantovať dostupnú a kvalitnú sieť materských a základných škôl pre každé dieťa a žiaka. Na plnení tejto úlohy sa musia podieľať rovnako a spravodlivo všetky školy financované z verejných zdrojov – verejné, súkromné aj cirkevné,“ uviedli.
Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania od troch rokov je podľa nich investíciou do budúcnosti detí. Navyše, štát rodičom dôveruje a tým so stredoškolským vzdelaním umožní, aby prípravu detí zabezpečili doma.
Otvorenie výberu riaditeľov škôl verejným konkurzom, zverejneným projektom a transparentnejšou radou školy nie je podľa nich žiadna technikália – je to krok k väčšej odbornej kvalite, spravodlivosti a dôvere v školský systém.
„Slovensko si už nemôže dovoliť donekonečna odkladať zmeny v mene úzkych záujmov niekoľkých hlasných skupín. Reforma školstva bude zavádzaná postupne, s ohľadom na realitu škôl a obcí. Jej cieľom je, aby sa spravodlivosť a kvalita vo vzdelávacom systéme stali štandardom v každom regióne, meste či obci,“ dodali z ministerstva.
O školskej legislatíve má parlament rokovať na aktuálnej schôdzi a definitívne ju schváliť. Z návrhu zákona o školskej správe vyplýva, že sa má zmeniť spôsob určovania školských obvodov. Vzniknúť má nový inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania, ktorý má prednostne prijímať žiakov podľa príslušnosti verejného školského obvodu. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť finančný normatívny príspevok o 20 percent.
