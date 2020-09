Odborári apelujú na zjednotenie financovania regionálneho školstva

Bratislava 9. septembra (TASR) - Za najaktuálnejšiu požiadavku označujú školskí odborári zjednotenie financovania regionálneho školstva pod ministerstvo školstva. Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek to prezentoval na pondelkovom (7. 9.) stretnutí s predsedom Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richardom Vašečkom (OĽANO). TASR o tom informoval Ondek.



Požiadavka zjednotenia financovania regionálneho školstva kopíruje podľa Ondeka petíciu zväzu z roku 2016, ktorá má za cieľ spätný presun kompetencií z ministerstva vnútra a samosprávy pri financovaní osobných nákladov zamestnancov niektorých typov škôl a školských zariadení.



Podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková na stretnutí doplnila, že kontrolu nad financovaním vzdelávania by mal mať výhradne štát, čo potvrdzujú najmä problémy miest a obcí spôsobené neočakávanými výpadkami podielových daní. Nedostatky súčasného systému sa podľa nej výrazne prejavili počas krízovej situácie v súvislosti s pandémiou, keď odborový zväz na základe mnohých podnetov svojich členov riešil okrem iného prekračovanie právomocí zriaďovateľov v ich originálnych kompetenciách v oblasti školstva.



Vašečka podľa zväzu prisľúbil, že o problematike bude rokovať s ministrom vnútra Romanom Mikulcom aj s predsedom vlády Igorom Matovičom (obaja OĽANO).



Ondek tiež na stretnutí prezentoval Deklaráciu 2020, ktorú odborári prijali spoločne s partnerskými organizáciami koncom roka 2019. Zdôraznil základné požiadavky smerujúce k zlepšeniu úrovne výchovy, vzdelávania a vedy, ako aj postavania zamestnancov v regionálnom a vysokom školstve, a to najmä každoročnú výraznú valorizáciu platov, úpravu platových taríf nepedagogických zamestnancov, udržanie a rozvoj profesijného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov či zlepšenie informačno-technologického zabezpečenia zamestnancov pri vykonávaní práce z domu.



Zástupcovia zväzu sa dotkli aj tém, ktoré spôsobujú výrazné problémy v systéme regionálneho školstva, a to dĺžka praxe potrebná pre atestácie, príspevky na rekreácie, systém voľby riaditeľa školy či inklúzia a integrácia žiakov so špeciálnymi potrebami. Vo vysokom školstve sú podľa zväzu potrebné nevyhnutné zmeny v metodike nápočtu finančných prostriedkov pre jednotlivé vysoké školy, posilnenie podpory vedy a výskumu i prijatie nového zákona o vysokých školách.