Školskí odborári hodnotia prvých 100 dní ministra školstva pozitívne

Bratislava 25. júna (TASR) – Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek aj Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov (SKU) hodnotia prvých 100 dní Branislava Gröhlinga vo funkcii šéfa rezortu školstva pozitívne. Naopak, analytičke z centra pre ekonomické a sociálne analýzy MESA 10 Renáte Hall chýbalo, že minister školstva o oblasti vedy a vysokých škôl hovoril zatiaľ pomerne málo.



"Vznikol nápad odobrať peniaze z operačného programu Výskum a inovácie a presunúť ich na riešenie dôsledkov koronakrízy. Toto považujem za mimoriadne nešťastný nápad," uviedla pre TASR Hall s tým, že dúfa, že sa tak nestane. Ako tvrdí, veda je dlhodobo podfinancovaná a to, že sa prostriedky z tohto programu nečerpali, nie je chybou vedcov, ale ministerstva za predošlého vedenia.



Ministerstvo školstva v týchto dňoch pripravuje nový zákon o vysokých školách, v ktorom chce zohľadniť aj otázku riešenia plagiátorstva. Zákon má byť súčasťou aktivít rezortu, ktorých cieľom je zlepšenie kvality vysokého školstva na Slovensku.



Hall tvrdí, že s témou eurofondov a nového koronavírusu by mali súvisieť aj najbližšie kroky. Podotkla, že bude potrebné zmapovať si, aké dôsledky má koronakríza napríklad na rozpočty vysokých škôl či na organizáciu štúdia. "Po zmapovaní toho, čo sa za posledné mesiace udialo, bude treba prijať opatrenia na korekciu týchto dôsledkov," poznamenala Hall.



Ondek pre TASR poznamenal, že blížiacich sa 100 dní vlády ministra školstva hodnotí pozitívne. Podotkol, že minister musel riešiť od začiatku svojho nástupu najmä problémy na školách, ktoré súviseli s koronakrízou. Za nešťastné považuje vyhlásenie ministra, že plánuje rušiť deviaty ročník základných škôl.



SKU vníma nové smerovanie ministerstva školstva pozitívne a verí, že je to začiatok zmeny. "Sme si vedomí toho, že čas nového koronavírusu zablokoval mnohé potrebné zmeny, ale zároveň niektoré otvoril, pomenoval a priniesol rýchlejšie. Ministerstvo od nástupu prevažne hasí problémy vzniknuté v dôsledku pandémie. Veľa vecí sa podarilo vyriešiť v rámci možností," zhodnotil pre TASR Crmoman. Ako poznamenal, doteraz nikdy nemali učitelia a riaditelia toľko usmernení a podpory zo strany ministerstva a Štátneho pedagogického ústavu ako počas koronakrízy. SKU oceňuje snahu ministra školstva zabezpečiť finančné prostriedky na udržanie pracovných miest v materských školách. "Dlho očakávaným a pozitívnym krokom ministra je začiatok procesu otvorenia trhu s učebnicami, v komunikácii so školami a vydavateľmi však aj v tomto procese čaká ministerstvo ešte veľa práce," povedal Crmoman.



Za mimoriadne dôležitú do ďalších dní označil Crmoman realizáciu zmeny financovania škôl a školských zariadení z originálnych kompetencií na prenesené. "Potrebujeme riešiť demokratizáciu škôl, odmeňovanie zamestnancov rezortu, štandard vybavenosti škôl, odborné tímy či podmienky vychovávateľov," dodal Crmoman.