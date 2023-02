Školskí odborári iniciujú petíciu proti zavedeniu cyklov v reforme

Bratislava 20. februára (TASR) - Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku iniciuje petíciu proti zavedeniu cyklov v základných školách v navrhovanej kurikulárnej reforme. Reforma zavádza nepremyslené zmeny, ktoré neprispejú k zvýšeniu úrovne a stability vzdelávania, a iba doň vnesú zbytočný chaos. TASR o tom informoval predseda odborového zväzu Pavel Ondek. Petícia bude po ukončení odovzdaná dočasne poverenému ministrovi školstva Jánovi Horeckému.



Petíciou chcú školskí odborári upozorniť, že príprava reformy sa uskutočnila bez konzultácie s pedagogickou verejnosťou a začala sa počas pandémie. Žiadajú zachovanie vyučovacích predmetov a postupových ročníkov v základných školách. Odmietajú vzdelávanie v oblastiach a cykloch.



Naďalej chcú samostatné vyučovacie predmety, ako napríklad fyziku, chémiu či dejepis, a nie ich spojenie do vzdelávacích oblastí. Trvajú na tom, aby štátne vzdelávacie programy vymedzovali obsah výchovy a vzdelávania, nie iba ciele.



Ondek pokračuje, že podmienky hodnotenia žiakov by mali byť definované a nastavené jasne. Hodnotenie žiakov, postup do ročníkov, stupeň vzdelania či vysvedčenia žiadajú odborári ponechať v doterajšej forme.



"Odmietame, aby obsah výchovy a vzdelávania museli vytvárať učitelia a aby školy museli opäť tvoriť nový školský vzdelávací program pre zavedenie cyklov. Úlohou pedagogických zamestnancov je voliť metódy a formy práce so žiakmi, a nie vymedzovať obsah," uviedol Ondek.



Školskí odborári tiež upozorňujú na to, že navrhované zmeny neboli zatiaľ predmetom experimentálneho overovania. Ministerstvo ho začína na vzorke menej ako 1,5 percenta škôl až v budúcom školskom roku, čo podľa ich názoru neponúka dostatočný priestor na vyhodnotenie výsledkov a zapracovanie zmien do kurikula pred jeho povinným zavedením do praxe.



Väčšina pedagogických fakúlt tiež nezačala s prípravou budúcich pedagógov, ktorí by mali učiť podľa nových reformných cieľov, upozornil Ondek.



Odborový zväz školstva zdôrazňuje, že bude vždy podporovať reformné aktivity. "Od akejkoľvek reformy očakávame kvalitné zmeny, ktoré pomôžu pripraviť žiakov a študentov na spoločenské a pracovné výzvy rýchlo meniaceho sa sveta. Zároveň požadujeme, aby boli pri zavádzaní reformných zmien rešpektované názory pedagogickej verejnosti a prihliadalo sa na skúsenosti z praxe," povedal Ondek.



Predložená reforma podľa neho obsahuje zásadné nedostatky, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality vzdelávania. Tvrdí, že rezort školstva sa prostredníctvom nej zbavuje zodpovednosti za prípravu obsahu vzdelávania a tieto povinnosti presúva na školy a pedagógov. Predložená reforma nevyužíva možnosť využitia finančných prostriedkov z plánu obnovy. "Finančné prostriedky na kurikulárnu reformu je potrebné využiť efektívne v záujme položenia základov pre napredovanie celej spoločnosti," poznamenal.



Ministerstvo školstva pripravuje nový štátny vzdelávací program. V týchto dňoch sa do pripomienkovania vzdelávacích štandardov mohla zapojiť verejnosť. Nový štátny vzdelávací program má byť schválený rezortom školstva na konci marca. Od septembra bude prvých 30 základných škôl vzdelávať svojich prvákov podľa nového kurikula.