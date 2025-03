Školskí odborári ostávajú v štrajkovej pohotovosti do zvýšenia platov

Bratislava 10. marca (TASR) - Školskí odborári ostávajú v štrajkovej pohotovosti do prijatia legislatívnych zmien, ktoré zabezpečia zvyšovanie platov zamestnancov v školstve v súlade s požiadavkami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Potvrdil to ich predseda Pavel Ondek po pondelkovom mimoriadnom rokovaní o novom návrhu memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri v rezorte školstva. Nový návrh podľa neho obsahuje čiastočne zapracované požiadavky zväzu.



"V memorande budú zakotvené veci týkajúce sa navýšenia platov od 1. septembra 2025 a od 1. januára 2026 o sedem percent pre všetkých zamestnancov," uviedol Ondek pre TASR. V súvislosti s memorandom podľa jeho slov odborári tiež potvrdili, že sú za zavedenie platového automatu zvyšovania platov zamestnancov v školstve.



Ako doplnil, memorandum zahŕňa aj presun financovania osobných nákladov všetkých zamestnancov školstva pod prenesené kompetencie samosprávy financované priamo z rozpočtu ministerstva školstva. Taktiež vytvorenie samostatnej tabuľky pre odmeňovanie nepedagogických zamestnancov v školstve, ktorá podľa neho umožní zvyšovanie ich platov výraznejšie ako v iných rezortoch.



Podotkol, že ako hosť na rokovaní vystúpil predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik. "Informoval o aktuálnom pozitívnom vývoji rokovaní s rezortom financií týkajúci sa finančných prostriedkov na vyplatenie jednorazovej odmeny 800 eur v júni tohto roka a na zvýšenie platov zamestnancov školstva financovaných v rámci originálnych kompetencií samosprávy od 1. septembra 2025 o sedem percent a od 1. januára 2026 o ďalších sedem percent," priblížil.



Ondek pre TASR avizoval, že k podpisu memoranda by mohlo dôjsť v apríli alebo skôr. O finálnej verzii podľa jeho slov ešte prebiehajú rokovania.



Z rezortu školstva pre TASR potvrdili, že rokovania o finálnej verzii memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri v rezorte školstva stále prebiehajú. "O finálnej podobe budeme, samozrejme, informovať," doplnili.



Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR navrhuje zvýšenie platov pre pedagógov a odborných zamestnancov o sedem percent od 1. septembra 2025 a o ďalších päť percent od 1. januára 2026. Zaviesť sa má aj nový nadtarifný spôsob odmeňovania, ktorý v priemere zvýši platy o dve percentá. Zámer zvýšenia platov schválila vláda s podmienkou predloženia návrhu na jeho finančné krytie a uzatvorením memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri v rezorte školstva s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.