Školskí odborári považujú zvýšenie platov za akceptovateľný kompromis

Bratislava 25. februára (TASR) - Rada Odborového zväzu školstva považuje prípadné zvýšenie tarifných platov všetkých zamestnancov školstva za akceptovateľný kompromis. Kritizuje však návrh nadtarifného odmeňovania. TASR o tom informoval predseda odborárov Pavel Ondek po utorkovom zasadnutí rady s tým, že rokovania budú pokračovať 10. marca. Zástupcovia školských odborárov podľa neho vtedy rozhodnú o prípadnom štrajku, respektíve inom postupe.



"Členovia rady zväzu kritizovali predovšetkým návrh na zavedenie nového systému nadtarifného odmeňovania od 1. januára 2026 pri pedagogických a odborných zamestnancoch na úkor vyššej valorizácie ich tarifných platov," priblížil Ondek. Rada zväzu podľa jeho slov nepovažuje zvýšenie platov zamestnancov školstva za spôsobilé významne zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania a zabezpečiť stabilizáciu ostatných profesií v školstve. "Avšak v súčasnej situácii výraznej konsolidácie verejných financií považuje prípadné zvýšenie tarifných platov všetkých zamestnancov školstva od 1. septembra 2025 o sedem percent a následne od 1. januára 2026 o ďalších sedem percent za akceptovateľný kompromis," doplnil.



Rada zväzu podľa Ondeka zároveň víta záväzok vlády SR vytvoriť samostatnú tarifnú tabuľku pre odmeňovanie nepedagogických zamestnancov v školstve, ktorá podľa neho do budúcna umožní zvyšovanie platov nepedagogických zamestnancov v školstve výraznejšie ako v iných rezortoch.



Podotkol, že rade zväzu bolo predložené Memorandum o spolupráci a sociálnom zmieri v rezorte školstva a poverila ho rokovať o viacerých požiadavkách. Má obsahovať záväzok na zvýšenie tarifných platov všetkých zamestnancov školstva, záväzok ministerstva školstva predložiť do konca tohto roka návrh na platový automat zvyšovania platov v školstve a záväzok predložiť do konca roka návrh na presun financovania osobných nákladov všetkých zamestnancov školstva pod prenesené kompetencie samosprávy financované priamo z rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVM) SR.



Predseda odborárov uviedol, že na online rokovania rady, ktorého témou bola aktuálna situácia vo vyjednávaní a vládou schválený zámer na zvýšenie platov zamestnancov školstva do roku 2026, sa zúčastnil aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Z rezortu školstva pre TASR reagovali, že na zasadnutí rady so zástupcami školských odborárov sa dohodli, že o finálnom znení budú ešte rokovať. "Schválený zámer zvýšenia platov, ktorý schválila aj vláda SR, je však výsledkom spoločných rokovaní," dodali z ministerstva.



MŠVVM navrhuje zvýšenie platov pre pedagógov a odborných zamestnancov o sedem percent od 1. septembra 2025 a o ďalších päť percent od 1. januára 2026. Zaviesť sa má aj nový nadtarifný spôsob odmeňovania, ktorý v priemere zvýši platy o dve percentá. Zámer zvýšenia platov schválila vláda minulý týždeň s podmienkou predloženia návrhu na jeho finančné krytie a uzatvorením memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri v rezorte školstva s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.