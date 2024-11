Školskí odborári rokovali na ministerstve financií

Bratislava 14. novembra (TASR) - Vedenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vo štvrtok rokovalo so štátnym tajomníkom Ministerstva financií (MF) SR Radovanom Majerským. Odborári požadovali zvýšenie platov všetkých zamestnancov školstva o desať percent. Pre TASR to uviedol ich predseda Pavel Ondek s tým, že otázka zvýšenia ostala zatiaľ otvorená. V piatok (15. 11.) dopoludnia budú rokovať s prezidentom SR Petrom Pellegrinim. Informoval o tom aj odbor komunikácie kancelárie prezidenta.



"Komunikovali sme o možnostiach financovania. Prišli sme s požiadavkou desať percent od januára. Pán štátny tajomník to berie ako prvé rokovanie, stretnutia ešte budú. Nedostali sme prísľub na to, či bude alebo nebude zvýšenie," podotkol Ondek. Po ďalšom rokovaní na MF SR budú podľa neho konkrétnejší.



Školskí odborári poukázali na potrebu zvýšenia motivácie učiteľov prostredníctvom lepšieho finančného ohodnotenia. Rovnako kriticky vnímajú aj ohodnotenie nepedagogických zamestnancov. V prípade, že nedôjde k uspokojivému riešeniu, nevylučujú protesty. Za krajné riešenie považujú štrajk.