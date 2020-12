Školskí odborári sa v súvislosti s otváraním škôl obrátili na SNSĽP

Bratislava 10. decembra (TASR) - Školskí odborári sa v súvislosti s aktuálnymi podmienkami pre otváranie škôl obrátili na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva s podnetom o posúdenie primeranosti zásahu do základných práv a slobôd zamestnancov a žiakov škôl a vydanie odborného stanoviska. Zároveň žiadajú verejnú ochrankyňu práv o prešetrenie zákonnosti postupu štátnych orgánov, ktoré zodpovedajú za uvedený skutkový stav a posúdenie primeranosti zásahu do základných práv a slobôd zamestnancov a žiakov. TASR o tom informoval predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.



Predseda zväzu uviedol, že situáciu týkajúcu sa podmienok otvorenia škôl vnímajú veľmi negatívne. Podmienky sú podľa ich názoru určené diskriminačne nielen vo vzťahu k zamestnancom škôl, ale aj vo vzťahu k žiakom a ich rodičom.



V súčasnosti podľa nich dochádza k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k zamestnancom škôl a školských zariadení a tiež vo vzťahu k žiakom. Ako uviedli, v právnom štáte považujú za netolerovateľný stav, keď na jednom pracovisku vzniknú dve skupiny osôb. Tie, ktoré sa budú musieť preukazovať negatívnym výsledkom testu na Covid-19 a tie, ktoré sa nebudú musieť preukazovať negatívnym výsledkom testu na toto ochorenie.



"Bude sa teda rozlišovať medzi zamestnancami, u ktorých zamestnávateľ bude vyžadovať negatívny výsledok testu na Covid-19 len z toho dôvodu, že majú vyučovať žiakov na druhom stupni základnej školy a strednej školy, pričom pre zamestnancov, ktorí vyučujú na prvom stupni alebo v materskej škole, táto povinnosť platiť nebude. Obdobne to platí aj pre žiakov a ich rodičov," vysvetlil Ondek.