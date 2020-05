Školský klub sa bude na obrazovkách objavovať aj v máji

Bratislava 7. mája (TASR) - Školský klub sa bude na obrazovkách Dvojky objavovať aj naďalej. RTVS ho bude vysielať v novom formáte od pondelka 11. mája. Žiaci prvého stupňa základných škôl ho môžu pozerať do konca mája každý pracovný deň od 9.15 h. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



RTVS počas dvoch mesiacov pripravila tretí koncept Školského klubu, ktorého cieľom je vylepšenie a skvalitnenie obsahu. Keďže najviac reakcií a odpovedí na zadania prichádza od detí prvého až štvrtého ročníka základných škôl, vysielanie sa zameria práve na tieto vekové skupiny ako inšpirácia na vlastné skúmanie učiva, ktoré im online zadávajú ich učitelia. "Denne dostávame okolo 200 e-mailov s vypracovanými úlohami od detí z celého Slovenska doslova od Malaciek až po Veľké Kapušany. Čo nás teší, sú reakcie priamo od učiteľov, ktorí nám píšu, že takto by mala vyzerať škola a moderné vyučovanie pre základné školy," prezradil šéfdramaturg detskej tvorby RTVS Vladimír Balko.



Novinkou je, že od pondelka budú v štúdiu v Mlynskej doline okrem dvoch učiteľov aj deti zo základných škôl, ktoré sa v priamom prenose zapoja do riešenia úloh. "Školský klub je v podstate online pomôcka pri učení sa doma, ktorou sa RTVS snaží zvýšiť atraktivitu televízneho vzdelávania. Je to zároveň príprava na ďalšiu možnú edukatívnu reláciu pre deti, v ktorom sa učivo stáva príbehom popretkávaným tajomstvami a záhadami, pri riešení ktorých sa naučia množstvo iných vecí," dodal Balko.



Obsahovú, metodickú a organizačnú podporu Školskému klubu zabezpečuje vzdelávacia nezisková organizácia Indícia a naďalej bude tlmočený do slovenského posunkového jazyka. Od začiatku vysielania 18. marca si ho každý deň v priemerne pozrelo 9000 detí.