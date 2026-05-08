Školský rok 2025/2026 sa končí v utorok 30. júna
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Školský rok 2025/2026 sa končí v utorok 30. júna. Potvrdilo to Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR na sociálnej sieti.
V súvislosti s 8. májom mali školy možnosť rozhodnúť sa, ako si zorganizujú pracovný režim zamestnancov a prípadné čerpanie náhradného voľna.
„Niektoré školy môžu toto náhradné voľno využiť aj na konci júna, čo môže v praxi znamenať skoršie ukončenie vyučovania,“ spresnil rezort školstva. Nejde však o plošnú zmenu termínu ukončenia školského roka, ale o individuálne rozhodnutie konkrétnej školy.
Pred pár týždňami minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) pripustil, že by si žiaci mohli vysvedčenie prebrať skôr, podobne ako v Českej republike. Výučba na školách sa tam tento rok skončí už 26. júna.
