Školský výbor odobril návrh rozpočtu pre oblasť školstva

Bratislava 19. novembra (TASR) – Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a športu vo štvrtok odobril návrh rozpočtu pre oblasť školstva na rok 2021. TASR to potvrdil predseda školského výboru Richard Vašečka (OĽANO).



Ministerstvo školstva má v roku 2021 hospodáriť s balíkom vo výške 3,57 miliardy eur. "Výdavky na vzdelávanie, vedu, výskum a šport medziročne rastú o 173 miliónov eur. Návrh rozpočtu odzrkadľuje záujem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na zvýšení motivácie pedagogických zamestnancov, ako aj podpore budúcich učiteľov pracovať v regionálnom školstve a na podpore vedy a výskumu," uvádza sa v návrhu rozpočtu pre kapitolu školstva. Ministerstvo na tento účel disponuje v rámci svojho rozpočtu prostriedkami v sume 100 miliónov eur.



Vašečka povedal, že každá oblasť v školstve by sa lepšie vyvíjala, keby mala viac financií. "V tejto ťažkej dobe musíme hľadieť aj na efektivitu, aby sa zalepili diery a lepšie využili prostriedky, a potom sa môžeme baviť o navyšovaní, keď tá ekonomika bude v lepšej kondícii," povedal predseda školského výboru. Zároveň dodal, že by dopriali viac financií napríklad aj na oblasť vysokého školstva, avšak uskromniť sa podľa neho musia všetci vo všetkých rezortoch.



Výdavky na regionálne školstvo predstavujú 2,28 miliardy eur. Medziročne rastú z dôvodu zvýšenia výdavkov na podporu regionálneho školstva, na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách v sume 15,2 milióna eur, na osobné výdavky pre 731 asistentov učiteľa v sume 3,98 milióna eur, na elektronické testovanie žiakov a dofinancovanie národných meraní Maturita, Testovanie 9 a Testovanie 5 v sume 819.000 eur a na podporu výkonu kompetencií stavovských a profesijných organizácií v sume 1,42 milióna eur.



"Pre zamestnancov regionálneho školstva financovaného z kapitol Ministerstva vnútra (MV) SR a MŠVVaŠ SR sa na rok 2021 navrhujú osobné výdavky v sume 1,76 miliardy eur, v tom mzdy v sume 1,30 miliardy eur pre 83.341 zamestnancov," vyplýva z návrhu rozpočtu. Oproti roku 2020 je v návrhu rozpočtu zohľadnené dofinancovanie výdavkov pre 731 asistentov učiteľa v sume 3,98 milióna eur vrátane zvýšenia tohto počtu zamestnancov.



Pre vysoké školy by malo ísť vyše 863 miliónov eur. Oblasť vedy a techniky má disponovať zdrojmi vo výške 442 miliónov eur.



Celkové výdavky na šport sú rozpočtované na rok 2021 vo výške viac ako 135 miliónov eur, pričom smerujú na financovanie športu prostredníctvom troch rezortov a Fondu na podporu športu.